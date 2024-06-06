Сколько школьников должно учиться в лицее: разъяснение заместителя министра образования Украины

В академических лицеях должно учиться не менее 200 школьников. Такое количество необходимо для того, чтобы обеспечить хотя бы 3 профильные группы в учебном заведении.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время онлайн-диалога с управленцами образования громад. Он пояснил, что в каждом классе на параллели должно быть около 60 школьников. Так что чем больше будет учеников, тем большее количество профилей можно будет создать.

"Если у нас будет 30 учеников на параллели в 10-м классе, обеспечить для них в соответствии со стандартом выбор предметов или курсов будет невозможно. Или возможно при условии, что в этих группах будет учиться по 5-6 учащихся. В таком случае стоимость обучения будет очень велика. А также не будет ни социальной конкуренции, ни возможности соревноваться между собой", – сказал чиновник.

Он добавил, что если в школе учится 300 учеников, половина из них может пойти в заведения профессионального направления. Так что около 150-180 школьников будет продолжать получать образование в академических лицеях.

Именно поэтому, по словам Сташкива, число, на которое ориентируются МОН и областная государственная администрация при анализе и формировании сети академических лицеев, – минимум 300 учеников 4-6-х классов в громаде.

В настоящее время таких школьников 1,2 миллиона, однако такое количество распределено по громадам неравномерно. В частности, в 43,2% громад детей 4-6-х классов меньше 300.

Сташкив рассказал, что академические лицеи должны быть большими, чтобы объединить учеников в группы для выбора предметов и создать соответствующую материально-техническую базу. По прогнозам МОН, от 35 до 45% школьников после 9-го класса будут выбирать профессиональное или профессионально-техническое образование.

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