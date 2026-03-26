Сколько спичек надо передвинуть: хитрая головоломка

Поклонникам интеллектуальных вызовов предлагают испытать свою смекалку с помощью новой визуальной головоломки. Это задание кажется сложным лишь на первый взгляд, однако глубокая концентрация поможет вам найти верный путь к разгадке. Перед вами стоит цель исправить ошибочное равенство, приложив минимум усилий – смотрите изображение ниже.

Исходное условие головоломки демонстрирует абсолютно неправильное математическое утверждение: 5 - 6 = 71, где каждая цифра и знак выложены из отдельных спичек. Главная хитрость заключается в том, что для получения логического результата достаточно передвинуть только одну палочку. Игрокам следует помнить, что подобные упражнения часто имеют несколько вариантов решения, хотя авторы предлагают один наиболее изящный способ.

Чтобы найти правильный ответ, необходимо сосредоточить внимание не на первых цифрах, а на правой части уравнения и арифметическом знаке. Секрет успеха скрыт в цифре "7". Если забрать ее верхнюю горизонтальную спичку, она мгновенно превращается в единицу, что кардинально меняет структуру всего числового ряда в конце выражения.

Ответ на головоломку

Следующим шагом эту освобожденную спичку нужно переместить к знаку "минус". Добавив палочку вертикально, вы трансформируете вычитание в сложение. Таким образом, вместо начального хаоса вы получаете безупречное математическое равенство, которое соответствует всем правилам начальной школы.

В результате проведенных манипуляций перед нами предстает логическое уравнение: 5 + 6 = 11. Такое простое, на первый взгляд, изменение демонстрирует, как нестандартный подход позволяет превратить большое число в правильную сумму двух слагаемых. Это отличная тренировка для мозга, которая помогает развивать пространственное мышление и внимание к мелочам.

