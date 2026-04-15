Сколько спичек надо передвинуть? Хитрая головоломка

Головоломки тренируют внимательность, логическое мышление и способность находить нестандартные решения. Они заставляют мозг выходить за пределы привычного восприятия и смотреть на проблему под другим углом. Попробуйте самостоятельно найти правильный ответ, смотрите изображение ниже и попробуйте найти правильное решение.

Перед вами неправильное уравнение: 15 - 8 = 3, составленное из спичек.

Задача кажется простой, но есть одно важное условие – нужно передвинуть только одну спичку, чтобы равенство стало правильным.

Как решить головоломку

Чтобы получить правильное равенство, нужно забрать верхнюю правую спичку у цифры 8 и перенести ее в верхнюю левую часть цифры 3.

После этого цифра 8 превратится в 6, а цифра 3 – в 9.

В результате получается правильный пример: 15 - 6 = 9.

Решение логических задач эффективно тренирует мозг, улучшая способность быстро анализировать информацию и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Такие упражнения укрепляют нейронные связи, что помогает дольше сохранять остроту ума и высокую концентрацию в повседневной жизни.

