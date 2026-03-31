Сколько спичек передвинуть? Хитрая головоломка

Угадать, как передвинуть определенное количество спичек в головоломке, чтобы уравнение сошлось – это каверзная, но посильная задача. А справитесь ли вы с похожим тестом, если не говорить, сколько спичек нужно переложить? Смотрите изображение ниже.

Именно такую задачу публикует сегодня OBOZ.UA. Перед вами уравнение 17 – 8 = 6, которое, очевидно, является математически неправильным. Состоит оно из 21 деревянной палочки. Попробуйте передвинуть как можно меньшее их количество, чтобы исправить ошибку.

Решать такие задачки – это хорошая тренировка для мозга. Вам нужно не только придумать логическое решение, привлекая к поиску ответа вместе с логикой еще и пространственное мышление. На этот раз перед вами лежит задача выбрать оптимальный вариант с минимальным количеством ходов.

Это отлично тренирует гибкость мышления: вы учитесь смотреть на проблему под разными углами и находить выход там, где на первый взгляд только тупик и неправильные цифры. К тому же поиск решения именно с минимальными изменениями развивает навык решения проблем. Поэтому не переходите к объяснению раньше, чем вы придумаете свой вариант ответа (а их здесь может быть несколько).

Чтобы сделать минимальное количество перемещений и при этом исправить уравнение, вам нужно взять одну спичку из цифры 8 (ту, что снизу слева) и приставить ее к цифре 6 (вверху справа). Таким образом восьмерка превращается в девятку, а шестерка становится восьмеркой. В результате мы получаем правильное уравнение: 17 – 9 = 8, сделав для этого всего один ход.

