Сколько стоит обучение на контракте в Украине: в МОН показали расценки

Цены контрактного обучения в высших государственных учебных заведениях Украины в 2020 году составят от 6 до 39 тысяч гривен.

Об этом сказано на сайте Министерства науки и образования. При этом почти в 100 высших учебных заведениях минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. Наиболее высокая стоимость обучения установлена в 9 вузах.

Заместитель главы ведомства Егор Стадный отметил, что минимальная стоимость обучения учитывает доходы граждан и не может быть выше трех средних зарплат в области.

При этом в текущем году минимальная стоимость обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

"Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится", – подчеркнул Стадный.

Среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора. Среди специальностей, где будут изменения – право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

Стоимость обучения на контракте в Украине mon.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, выпускникам, которые в этом году не собираются поступать в высшие образовательные учреждения, могут разрешить не проходить внешнее независимое тестирование (ВНО).