Сколько стоит отдать ребенка в частный садик в разных странах мира: Берлин неожиданно обошел Киев

Самая дешевая стоимость детского частного сада оказалась в Берлине, Германия. Сумма в год за одного ребенка составляет 2100 евро (чуть больше 99 тысяч гривен). В то же время, в Киеве годовая стоимость составляет 4600 евро (более 217 тысяч гривен).

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Такими данными поделилось издание Вчися.Медіа, ссылаясь на данные с сайта Numbeo, где можно сравнить стоимость проживания, обучения и т.п. в разных городах мира. Дороже всего родителям придется заплатить за посещение ребенком детсада в Швейцарии. В частности, в Берне за год необходимо отдать 32 400 евро (более 1,5 миллиона гривен).

Следующим в списке среди самых дорогих оказывается США. В Вашингтоне годовая стоимость составляет 26 400 евро (свыше 1,2 миллиона гривен).

Далее следует Лондон, Великобритания – 21 600 евро (свыше миллиона грн).

Сингапур и Сеул (Южная Корея) – 12 700 евро (свыше 600 тыс. грн)

Оттава, Канада – 9 400 евро (свыше 400 тыс. грн)

Прага, Чехия – 8 860 евро (свыше 400 тыс. грн)

Париж, Франция – 8 530 евро (свыше 400 тыс. грн)

Тайпэй, Тайвань – 6 924 евро (свыше 350 тыс. грн)

Вильнюс, Литва – 6 560 евро (более 300 тыс. грн)

Бангкок, Тайланд – 6 300 евро (около 300 тыс. грн)

София, Болгария – 6 100 евро (около 290 тыс. грн)

Токио (Япония) и Варшава (Польша) – 6000 евро (свыше 283 тыс. грн)

Рим, Италия – 5 700 евро (около 270 тыс. грн)

Бразилиа, Бразилия – 5000 евро (свыше 236 тыс. грн)

Мехико, Мексика – 4 620 евро (свыше 218 тыс. грн)

Хельсинки, Финляндия – 3 960 евро (свыше 187 тыс. грн)

Буэнос-Айрес, Аргентина – 3100 евро (около 147 тыс. грн).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько детей должно быть в детском саду на одного воспитателя.

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