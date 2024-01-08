Сколько правильных ответов? Простая загадка о цифрах на часах запутала сеть

Пользователей одной из соцсетей запутала простая загадка, в которой нужно определить, сколько раз в день цифры появляются на часах в порядке возрастания. Задача вроде бы не сложная, однако большинство комментаторов так и не сошлись в едином мнении.

Загадку разместил один из аккаунтов с головоломками Daily Quiz and Riddles. Всем комментаторам предоставили достаточно времени на решение, однако правильный ответ получил только один из них.

"У вас есть цифровые часы, которые показывают время в 24-часовом формате (с 00:00 до 23:59). Сколько раз в день все цифры на часах появляются в растущем порядке?" – говорится в задании.

В вопросе на картинке используется пример 01:23. Один из последних пользователей Х, которые давали ответ, написал, что если следовать приведенным числам, то правильный ответ будет – три, а именно "01:23", "12:34", "23:45". Именно ему ответили с аккаунта, который задавал вопросы.

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Многие пользователи также дали такой ответ. Однако некоторые говорили, что правильно – один раз, отмечая, что это лишь показатель "12:34".

Один из комментаторов насчитал 87 раз, изложив свои формулы для расчета такой цифры.

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