Сколько времени действителен результат НМТ в Украине и что делать, если потерял сертификат
Для поступления в учреждения высшего образования в 2025 году абитуриенты могут использовать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) за четыре года. В частности, это касается сертификатов за 2022, 2023, 2024 или 2025 годы.
Такие условия определены законом Украины о проведении вступительной кампании 2025 года. Также абитуриенты, желающие улучшить свои результаты, могут пройти экзамен еще раз и выбрать для участия в конкурсном отборе лучший сертификат.
Ежегодно Министерство образования и науки определяет срок действия результатов внешнего независимого оценивания и НМТ предыдущих лет.
Если абитуриент потерял сертификат НМТ, который подается при поступлении в вузы в текущем году, он может заказать изготовление повторного документа – дубликат или повторный сертификат. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Дубликат сертификата выдают в случае:
- потери, похищения, уничтожения сертификата;
- повреждения сертификата, что привело к нарушению целостности информации.
Для того, чтобы получить дубликат абитуриентам нужно обратиться в один из региональных центров оценивания качества образования и предоставить соответствующие документы.
Повторный сертификат дают в случаях:
- наличия в сертификате ошибок в написании фамилии, или имени, или отчества, или в названии, серии, номере документа, на основании которого участник зарегистрирован;
- изменения (коррекции) половой принадлежности лица, которому был выдан сертификат.
В случае изменения имени (фамилии, собственного имени, отчества) или в случае желания указать в сертификате информацию о документе, удостоверяющем личность, на основании которого регистрация для участия в экзамене не была осуществлена, повторный сертификат изготовлен не будет.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой минимальный балл нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025, чтобы принять участие во вступительной кампании.
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