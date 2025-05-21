Сколько времени действителен результат НМТ в Украине и что делать, если потерял сертификат

Для поступления в учреждения высшего образования в 2025 году абитуриенты могут использовать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) за четыре года. В частности, это касается сертификатов за 2022, 2023, 2024 или 2025 годы.

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Такие условия определены законом Украины о проведении вступительной кампании 2025 года. Также абитуриенты, желающие улучшить свои результаты, могут пройти экзамен еще раз и выбрать для участия в конкурсном отборе лучший сертификат.

Ежегодно Министерство образования и науки определяет срок действия результатов внешнего независимого оценивания и НМТ предыдущих лет.

Если абитуриент потерял сертификат НМТ, который подается при поступлении в вузы в текущем году, он может заказать изготовление повторного документа – дубликат или повторный сертификат. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Дубликат сертификата выдают в случае:

потери, похищения, уничтожения сертификата;

повреждения сертификата, что привело к нарушению целостности информации.

Для того, чтобы получить дубликат абитуриентам нужно обратиться в один из региональных центров оценивания качества образования и предоставить соответствующие документы.

Повторный сертификат дают в случаях:

наличия в сертификате ошибок в написании фамилии, или имени, или отчества, или в названии, серии, номере документа, на основании которого участник зарегистрирован;

изменения (коррекции) половой принадлежности лица, которому был выдан сертификат.

В случае изменения имени (фамилии, собственного имени, отчества) или в случае желания указать в сертификате информацию о документе, удостоверяющем личность, на основании которого регистрация для участия в экзамене не была осуществлена, повторный сертификат изготовлен не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой минимальный балл нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025, чтобы принять участие во вступительной кампании.

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