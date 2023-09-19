С какого возраста можно давать ребенку гаджеты и какие риски несет их использование

Большинство соцсетей и приложений имеют возрастное ограничение 13+, но, несмотря на это, 92% детей от 12 лет являются активными пользователями интернета. Однако специалисты отмечают – до трех лет детям гаджеты не нужны совсем. Позже – следует соблюдать ограниченное время в пользовании техникой.

Для того, в каком возрасте следует приобрести первый телефон для ребенка, нет четких указаний и параметров, рассказывает образовательный проект #stop_sexтинг. Но чем дольше вы ждете до обретения ребенком сознательного возраста, чтобы приобрести ему смартфон, тем лучше.

Мобильный телефон или планшет для детей имеет несколько преимуществ: обеспечивает удобство связи, безопасность в чрезвычайных ситуациях и способствует развитию через доступ к открытым источникам знаний и возможность общения со сверстниками.

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Однако использование гаджетов имеет и недостатки. В частности, это связано с рисками онлайн использования, такими как кибербуллинг, устрашение, шантаж и другие формы онлайн-насилия, поскольку дети имеют неограниченный доступ к Интернету. Также использование смартфонов может вести к чрезмерному экранному времени, что будет влиять на отсутствие времени для обучения, отдыха, хобби и офлайн общения с друзьями.

Рекомендации от #stop_sexтинг, сколько времени можно разрешать детям проводить за экраном

Дети от 2 до 6 лет или детский сад

Дети этой возрастной категории берут пример с родителей. Так что, если родители постоянно проводят время в гаджетах – малыши будут это пытаться повторять. Однако по рекомендациям специалистов, дошкольникам не нужны личные компьютеры или телевизоры. Их комнаты должны быть свободны от такой техники. Если вы позволяете пользоваться гаджетом, общее время под наблюдением взрослых не должно превышать одного часа в день.

Дети от 6 до 9 лет или начальная школа

Чаще в начальной школе дети уже просят приобрести им собственный телефон. Однако лучше удержаться от такой покупки. Для ребенка от 6 до 9 лет достаточно кнопочных телефонов или умных часов, которые позволят родителям отслеживать местонахождение ребенка. Уже в первом классе важно вместе с другими родителями обсудить вопросы безопасности сети и решить, как дети будут пользоваться гаджетами в школе.

Дети от 10 до 14 лет, средняя школа

В средней школе можно подумать о покупке собственного гаджета для ребенка. В этом возрасте особенно важно быть внимательным к тому, какими программами и сайтами пользуется подросток, также следует обсудить правила безопасности в сети. Кроме этого, школьнику лучше пользоваться гаджетами в гостиной или на кухне, а не в своей комнате.

Старшая школа или дети от 15 до 18 лет

В подростковом возрасте с 15 лет важно внимательно обсуждать и делиться взглядами с детьми по поводу их пользования социальными сетями. Школьники уже серьезно относятся к личным границам и готовы защищать свои убеждения. Родителям необходимо помнить, что строгие запреты и ограничения могут вызвать негативную реакцию, поскольку у детей уже складывается свое представление о мире и о себе как личности.

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