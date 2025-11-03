Сколько времени нужно учителю в разных странах Европы, чтобы заработать на дом: Украина отстает

В Венгрии учителю нужно проработать в профессии 40 лет, для того, чтобы получить зарплату, которая соответствует стоимости дома площадью в 100 квадратных метров. В Ирландии педагог может заработать на дом менее, чем за 10 лет.

В то же время, Нидерланды стали третьей по доступности страной для учителей, желающих приобрести жилье. В этой стране дом площадью в 100 квадратных метров стоит чуть больше 495 тысяч евро (2 383 4250 гривен), а средняя месячная зарплата составляет 6 425 евро (более 309 тысяч гривен). Об этом рассказал доктор экономических наук и профессор Александр Костюк.

"443 месяцев, или 40 лет – именно столько нужно отработать учителю в профессии в Венгрии, чтобы получить зарплату, сопоставимую со стоимостью дома, площадью 100 кв метров. При этом, это еще без расходов на жизнь в течение этих 40 лет. Учитель в Ирландии намного счастливее своего венгерского коллеги, ведь своей профессией он может заработать на дом меньше, чем за 10 лет. В Нидерландах, где зарплата учителя менее, чем за 10 лет работы сопоставима со стоимостью дома, дом площадью 100 м² стоит 495 411 евро, а средняя месячная зарплата составляет 6425 евро. Это делает Нидерланды третьей по доступности страной для учителей, желающих приобрести жилье", – пишет педагог.

Он отмечает, что Венгрия занимает 5 место по доступности цен на жилье, одна это наименее доступная страна для учителей, ведь средняя месячная зарплата составляет 967 евро (более 46 тысяч гривен).

"Именно несопоставимо низкая зарплата, а не высокие цены на жилье опускает профессию учителя на социальное дно. Конечно, если исключить из зарплаты учителя еще и текущие расходы на жизнь, которые составляют не менее половины его месячного дохода, а иногда и больше, то количество этих месяцев на рисунке следует умножить на два, а это значит, что около половины учителей не смогут заработать на дом за всю свою трудовую жизнь", – отмечает Костюк.

В Украине, же по его словам, стоимость дома площадью в 100 кв метров составляет 100-120 тысяч долларов (более 4 170 000 гривен), а ежегодный заработок учителей составляет около 3500 долларов (почти 146 тысяч гривен), поэтому нужно будет около 35 лет (420 месяцев, Венгрия – 443 месяца) на приобретение жилья. Если же исключить из этой суммы текущие расходы, то дом для украинских педагогов остается мечтой, отмечает педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!