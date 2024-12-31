Сколько времени учитель начальных классов должен находиться в школе, имея 18 часов педагогической нагрузки

Рабочее время учителя предусматривает выполнение учебной, воспитательной, методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, определенной трудовым договором или должностной инструкцией. Педагоги должны соблюдать определенные правила внутреннего трудового распорядка, которые касаются также и продолжительности пребывания в школе.

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В то же время, конкретный перечень должностных обязанностей определяется должностной инструкцией, утверждаемой руководителем школы. На этом заметил специалист учебно-научного института "Академия учительства" Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владимир Божинский в комментарии Новой украинской школе.

"В соответствии с частью второй статьи 29 закона "О полном общем среднем образовании", общее собрание трудового коллектива, в частности, утверждает правила внутреннего трудового распорядка. Следовательно, учителя должны их соблюдать, в том числе и что касается продолжительности пребывания в школе", – говорится в разъяснении.

Специалист добавил, что согласно законодательству, педагогическая нагрузка работника учебного заведения объемом меньше нормы (для учителя – 18 часов/неделя) устанавливается по его письменному согласию. В то время как для погрузки больше нормы такого согласия не предусмотрено.

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