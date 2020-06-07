Скорость: формулы и интересные факты

Часто скорость и ускорение используют вместе в повседневной жизни. Однако они представляют различные физические величины.

Наибольшую скорость во Вселенной имеет скорость света. Это 299 792 458 метров в секунду. В физике это число представлено буквой "с". Больше узнать о скорости света вы сможете в учебнике по физике за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Скорость

Скорость – это измерение скорости движения объекта относительно опорной точки. Скорость можно понять по формуле:

скорость

В науке и физике стандартная единица измерения скорости – это метры в секунду или м/с.

Измерение скорости может отображать две разные скалярные величины.

Мгновенная скорость – скорость объекта в данный момент. В этот момент автомобиль может путешествовать со скоростью 50 км/ч, но он может замедлиться или ускорить течение следующего часа.

Средняя скорость – исчисляется от расстояния, который объект прошел в течение заданного интервала времени. Если автомобиль проехал 50 км в час, то его средняя скорость составит 50 км/ч. Возможно, автомобиль двигался с мгновенной скоростью 40 км/ч и 60 км/ч за то время, но средняя скорость – 50 км/ч.

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Ускорение

Ускорение – скорость изменения положения объекта. Ускорение имеет величину (скорость) и направление. Ускорение – это векторная величина и представлена формулой:

Ускорение

Ускорение имеет ту же единицу измерения, что и скорость, – метры в секунду или м/с.

Разница между скоростью и ускорением

Скорость – это величина скорости. Ускорение – скорость объекта плюс его направление. Скорость называют скалярной величиной, а ускорение – величине вектора.

Интересные факты о скорости:

Первым ученым, который измерил скорость как расстояние во времени, был Галилей.

Спидометр – пример мгновенной скорости.

Скорость звука в сухом воздухе составляет 343,2 метра в секунду.

Скорость вращения Земли – это скорость, необходимая для выхода из гравитационного притяжения Земли. Это 40 000 км в час.

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