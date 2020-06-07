Швидкість: формули та цікаві факти

Часто швидкість та прискорення використовують разом у повсякденному житті. Проте вони представляють різні фізичні величини.

Найбільшу швидкість у Всесвіті має швидкість світла. Це 299 792 458 метрів в секунду. У фізиці це число представлено літерою "с". Більше дізнатися про швидкість світла ви зможете в підручнику з фізики за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Швидкість

Швидкість – це вимірювання швидкості руху об'єкта відносно опорної точки. Швидкість можна зрозуміти за формулою:

Швидкість

У науці та фізиці стандартна одиниця виміру швидкості – це метри в секунду або м/с.

Вимірювання швидкості може відображати дві різні скалярні величини.

Миттєва швидкість – швидкість об'єкта в даний момент. У цей момент автомобіль може подорожувати зі швидкістю 50 км/год, але він може сповільнитись або пришвидшити протягом наступної години.

Середня швидкість – обчислюється від відстані, яку об'єкт пройшов протягом заданого інтервалу часу. Якщо автомобіль проїхав 50 км за одну годину, то його середня швидкість складе 50 км/год. Можливо, автомобіль рухався з миттєвою швидкістю 40 км/год і 60 км/год за той час, але середня швидкість – 50 км/год.

Спідометр Avto25.ru

Прискорення

Прискорення – швидкість зміни положення об'єкта. Прискорення має величину (швидкість) і напрямок. Прискорення – це векторна величина та представлена ​​формулою:

Прискорення

Прискорення має ту саму одиницю вимірювання, що і швидкість, – метри в секунду або м/с.

Різниця між швидкістю та прискоренням

Швидкість – це величина швидкості. Прискорення – швидкість об'єкта плюс його напрямок. Швидкість називають скалярною величиною, а прискорення – величиною вектора.

Цікаві факти про швидкість:

Першим вченим, який виміряв швидкість як відстань у часі, був Галілей.

Спідометр – приклад миттєвої швидкості.

Швидкість звуку в сухому повітрі становить 343,2 метра в секунду.

Швидкість обертання Землі – це швидкість, необхідна для виходу із гравітаційного тяжіння Землі. Це 40 000 км на годину.

Якщо вам потрібно розв’язати задачі на швидкість, шукайте вже готові в розділі "ГДЗ та відповіді з фізики за 7 клас".