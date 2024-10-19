Скрывает экран телефона и избегает общения. 5 признаков, что интернет стал угрозой для ребенка

Иногда чрезмерное использование ребенком интернета и социальных сетей может представлять угрозу для него. Родителям следует вовремя заметить сигналы в поведении ребенка и помочь ему.

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В общественной организации Stop_sexтинг отмечают, что интернет может скрывать множество угроз для детей – от кибербуллинга до сексуальных рисков и психологического давления. Важно не упустить момент, когда ребенок нуждается в помощи.

5 сигналов, которые помогут вовремя выявить проблему:

– внезапные изменения настроения: если ребенок стал раздражительным и замкнутым после пользования гаджетами, это может быть признаком психологического давления в сети;

– ребенок начал прятать экран телефона или резко закрывать вкладки в браузере на ноутбуке, когда вы рядом;

– ребенок избегает взаимодействия, не участвует в привычных активностях и проводит большинство времени в одиночестве;

– нарушение аппетита и сна;

– слишком интенсивное использование гаджетов, когда ребенок не может оторваться от телефона даже в ситуациях, когда это неуместно.

Как родителям проявить свою поддержку:

– первое, что ребенок должен почувствовать – понимание и поддержку взрослых. Родители должны заверить ребенка, что они на его стороне и вместе решат проблему;

– помочь избежать дальнейшего контакта с агрессором: следует вместе заблокировать обидчика и настроить конфиденциальность аккаунтов в соцсетях;

– собрать доказательства кибербуллинга, они могут стать важным доказательством при обращении в школу или к правоохранителям;

– научить ребенка не отвечать на провокации, ведь реагирование на угрозы или оскорбления может только усилить агрессию обидчика;

– если ситуация выходит из-под контроля, следует привлечь психологов или школьных консультантов.

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