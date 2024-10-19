Скрывает экран телефона и избегает общения. 5 признаков, что интернет стал угрозой для ребенка
Иногда чрезмерное использование ребенком интернета и социальных сетей может представлять угрозу для него. Родителям следует вовремя заметить сигналы в поведении ребенка и помочь ему.
В общественной организации Stop_sexтинг отмечают, что интернет может скрывать множество угроз для детей – от кибербуллинга до сексуальных рисков и психологического давления. Важно не упустить момент, когда ребенок нуждается в помощи.
5 сигналов, которые помогут вовремя выявить проблему:
– внезапные изменения настроения: если ребенок стал раздражительным и замкнутым после пользования гаджетами, это может быть признаком психологического давления в сети;
– ребенок начал прятать экран телефона или резко закрывать вкладки в браузере на ноутбуке, когда вы рядом;
– ребенок избегает взаимодействия, не участвует в привычных активностях и проводит большинство времени в одиночестве;
– нарушение аппетита и сна;
– слишком интенсивное использование гаджетов, когда ребенок не может оторваться от телефона даже в ситуациях, когда это неуместно.
Как родителям проявить свою поддержку:
– первое, что ребенок должен почувствовать – понимание и поддержку взрослых. Родители должны заверить ребенка, что они на его стороне и вместе решат проблему;
– помочь избежать дальнейшего контакта с агрессором: следует вместе заблокировать обидчика и настроить конфиденциальность аккаунтов в соцсетях;
– собрать доказательства кибербуллинга, они могут стать важным доказательством при обращении в школу или к правоохранителям;
– научить ребенка не отвечать на провокации, ведь реагирование на угрозы или оскорбления может только усилить агрессию обидчика;
– если ситуация выходит из-под контроля, следует привлечь психологов или школьных консультантов.
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