Сладкие пельмени для детей: как приготовить оригинальное блюдо

Обычные пельмени можно приготовить по-новому, сделав их сладкими и ягодными. Для этого рецепта понадобятся голубика, немного муки и простой творожный соус. Такие маленькие пельмени интересно смотрятся на тарелке и могут разнообразить детское меню. Готовятся они довольно быстро, а начинка получается сочной и ароматной.

Идея приготовления сладких пельменей с голубикой для детей опубликована на странице yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

черника – 200 г

вода – для замеса теста

мука – для обваливания

соль – для варки

сливочное масло – для подачи.

Для соуса:

творог – 200 г

натуральный йогурт – 200 г

черника – 200 г

сахар или сахарозаменитель – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте ягоды. Окуните голубику в воду, после чего обваляйте в муке. Повторите эту процедуру несколько раз, каждый раз слегка смачивая ягоды водой и добавляя тонкий слой муки.

2. После 4-5 повторений осторожно прокрутите каждую ягоду между ладонями. Благодаря этому мучной слой станет плотнее, а будущие пельмени приобретут более аккуратную форму.

3. Доведите воду до кипения, слегка посолите её и осторожно опустите ягодные шарики в кастрюлю. Во время варки их нужно время от времени перемешивать, чтобы они не прилипли ко дну и не потеряли форму.

4. Когда пельмени всплывут на поверхность, проварите их ещё примерно 30-45 секунд. Затем выньте шумовкой и смажьте небольшим количеством сливочного масла.

5. Для соуса положите в чашу блендера творог, натуральный йогурт, голубику и сахар. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.

6. Готовые пельмени с голубикой подавайте вместе с творожно-ягодным соусом. По желанию сверху можно добавить несколько свежих ягод. Такая подача сделает блюдо ещё более привлекательным для детей.

7. При приготовлении блюд для детей следует учитывать возраст ребенка и его индивидуальную переносимость всех продуктов, указанных в рецепте.

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