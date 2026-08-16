Сладкие пельмени для детей: как приготовить оригинальное блюдо

Екатерина Ягович
Моя Школа
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Рецепт сладких пельменей
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Обычные пельмени можно приготовить по-новому, сделав их сладкими и ягодными. Для этого рецепта понадобятся голубика, немного муки и простой творожный соус. Такие маленькие пельмени интересно смотрятся на тарелке и могут разнообразить детское меню. Готовятся они довольно быстро, а начинка получается сочной и ароматной.

Идея приготовления сладких пельменей с голубикой для детей опубликована на странице yummy.lera в Instagram.

Рецепт сладких пельменей

Ингредиенты:

  • черника – 200 г
  • вода – для замеса теста
  • мука – для обваливания
  • соль – для варки
  • сливочное масло – для подачи.

Для соуса:

  • творог – 200 г
  • натуральный йогурт – 200 г
  • черника – 200 г
  • сахар или сахарозаменитель – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Обваливаем ягоды в муке

1. Сначала подготовьте ягоды. Окуните голубику в воду, после чего обваляйте в муке. Повторите эту процедуру несколько раз, каждый раз слегка смачивая ягоды водой и добавляя тонкий слой муки.

2. После 4-5 повторений осторожно прокрутите каждую ягоду между ладонями. Благодаря этому мучной слой станет плотнее, а будущие пельмени приобретут более аккуратную форму.

Формируем пельмени

3. Доведите воду до кипения, слегка посолите её и осторожно опустите ягодные шарики в кастрюлю. Во время варки их нужно время от времени перемешивать, чтобы они не прилипли ко дну и не потеряли форму.

4. Когда пельмени всплывут на поверхность, проварите их ещё примерно 30-45 секунд. Затем выньте шумовкой и смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Варим пельмени

5. Для соуса положите в чашу блендера творог, натуральный йогурт, голубику и сахар. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.

6. Готовые пельмени с голубикой подавайте вместе с творожно-ягодным соусом. По желанию сверху можно добавить несколько свежих ягод. Такая подача сделает блюдо ещё более привлекательным для детей.

Готовые пельмени

7. При приготовлении блюд для детей следует учитывать возраст ребенка и его индивидуальную переносимость всех продуктов, указанных в рецепте.

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