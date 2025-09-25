'СмітнИк' или 'смІтник': как правильно поставить ударение

Правильное ударение в украинском языке часто вызывает вопросы, ведь оно может быть свободным и подвижным. Это означает, что нет четких правил, которые бы однозначно определяли место ударения в каждом слове.

В случае сомнений всегда стоит обращаться к орфографическим словарям. Однако некоторые слова имеют двойное ударение, и один из таких примеров – это слово "смітник".

Согласно объяснениям филологов, слово "смітник" относится к тем, где разрешено ставить ударение по-разному. Это правило также распространяется на существительное "сміття". Таким образом, оба варианта – "смітнИк" и "смІтник" – считаются правильными.

Однако стоит помнить, что не все производные слова имеют такую же гибкость. Например, в словах "сміттяр" и "сміттярка" ударение всегда падает на последний слог: "сміттЯр", "сміттЯрка".

Ольга Багний, которая является автором и ведущей образовательной программы "Правильно на украинском", отметила: "Мало кто знает, что в слове "сміття" ударение двойное. Можно говорить "сміттЯ", а можно "смІття". Это же со "смітником". Можно - "смітнИк", а можно "смІтник". Но – "сміттЯр" и "сміттЯрка". А еще – "смІттячко". В этих словах ударение только одно".

Знание таких нюансов помогает избежать ошибок и сделать речь более грамотной.

