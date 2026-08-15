Смотрел "Отчаянных домохозяек" и не любил футбол. Известный учитель из Киева признался, что в течение 7 лет его издевались в школе и называли "девкой"

Учитель начальных классов одной из киевских школ и образовательный блогер Антон Атаманчук рассказал о семи годах буллинга, которому он подвергался в школьные годы. Одноклассники называли его "девкой" за отсутствие типично мальчишеских увлечений, таких как игра в футбол, и за любовь к сериалам и играм, которые считаются более девчачьими.

О школьном опыте он рассказал в интервью YouTube -каналу "Честные взрослые". Отвечая на вопрос, какому самому большому унижению он подвергся в школьные годы, Атаманчук раскрыл правду о своих детских переживаниях.

"Я был жертвой буллинга с первого по восьмой класс", – рассказал учитель. По его словам, причины травы были связаны с тем, что его увлечения и поведение отличались от того, что одноклассники считали "нормальным" для мальчика. Он смотрел "Отчаянных домохозяек", играл в Sims вместо Counter-Strike, а также имел подругу вместо друга.

Еще одной причиной издевательств Атаманчук назвал лишний вес, который у него был в школьные годы. По его словам, он настолько переживал из-за этого, что у него даже нет фотографий того периода, ведь он сам не хотел фотографироваться.

Однако одной из главных претензий одноклассников было то, что он не играл в футбол. "Мне говорили: "Девка, ты не играешь в футбол". А я не понимал, в чем смысл игры в футбол. Ну вот в чем смысл?", – спросил Атаманчук. Он также признался, что до сих пор считает футбол бессмысленным и не знает его правил.

Из спортивных игр, по словам учителя, в детстве ему нравилось бросать баскетбольный мяч в корзину. Но привлекала именно та часть игры, где нужно демонстрировать ловкость, а не соревноваться с другими игроками. "Я даже на физкультуре всегда брал баскетбольный мяч и пытался попасть в кольцо. Мне это нравилось. Но как только начиналась сама игра, когда нужно, когда у тебя этот мяч забирают – что это за фигня? Я не хочу, чтобы у меня что-то забирали. Я хочу попасть в кольцо", – описал свои ощущения Атаманчук.

Также он рассказал, что в детстве его обзывали за то, что он ходил в музыкальную школу. Это занятие тоже считалось недостаточно мужественным и могло стать причиной издевательств.

При этом издевательства не ограничивались словами. Атаманчук вспомнил случай, когда одноклассники поджидали его после школы, а потом выбежали из кустов и окружили его по дороге домой. Однако родители мальчика предпочли не вмешиваться в его отношения с другими детьми. Учитель признался, что сейчас понимает, что в этом действительно не было бы особого смысла. "Ну вот, они бы пришли, вызвали бы родителей тех детей, пришла бы моя мама или папа... Хотя если бы пришел папа, все бы легли. Он такой очень импульсивный. Прямо очень. Вот мы бы разобрались, и их бы заставили извиниться. А потом после школы что бы произошло? Вот все родители разошлись – и что бы произошло?", – спросил Атаманчук.

По мнению учителя, сегодня подход к школьному буллингу должен быть другим. Он назвал личные встречи родителей буллера и пострадавшего ребенка, которые могли практиковаться раньше, неэффективными. Вместо этого, по его словам, нужны официальная фиксация случаев буллинга и реальные последствия для обидчиков и их родителей. "Если бы тогда существовала процедура фиксации буллинга, какие-то штрафы и другие меры, которые фиксируются и влекут за собой последствия для родителей этих детей", – пояснил Атаманчук.

На вопрос, могли ли бы такие меры изменить ситуацию в его случае, Атаманчук ответил утвердительно. Он выразил убеждение, что если бы родители одноклассников знали о возможных юридических последствиях, то сделали бы все, чтобы их дети больше к нему не подходили.

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