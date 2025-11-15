'Смотрю тетрадь сына по математике – все красное!' В сети возникла дискуссия из-за оценивания учительницы во 2 классе

Мама украинского школьника Рина Омельячнук показала страницу из тетради своего сына, который учится во втором классе. Так, мальчик решал задачи по математике и получил замечание красной ручкой от учительницы. В частности, она написала ученику, чтобы он был внимательнее на уроке.

Видео дня

В заметке в Тhreads Омельянчук объяснила, что сначала не поняла, почему так много красной пасты. Однако оказалось, что ее сын посчитал примеры мысленно и записал только решение. По словам мамы, подобные перечеркивания красным только демотивируют детей, лучше было бы написать, что именно должен сделать школьник, а не указывать на невнимательность.

"Смотрю тетрадь сына по математике: все красное! Все не правильно!? Присматриваюсь – а это мой очень невнимательный второклассник, посчитал все в уме, надо же было расписать! (Оказывается!) По моему скромному мнению: красной ручкой перечеркивать все, когда результат правильный, это демотивирует ребенка к обучению. Можно же было написать: "Распиши вычисления" – и ребенок бы понял без стресса", – написала Омельянчук.

Украинцы разделились во взглядах относительно сложившейся ситуации. Так, одни из них считали, что ребенок имеет математический склад ума и все считает мысленно, поэтому подобные действия учительницы "по методичке" могут только навредить. Кроме того, многие из пользователей соцсети удивлялись красной пасте во втором классе, ведь ее давно запретили в начальной школе.

"У ребенка математический склад ума. А еще он ленивый как и все математики. Лень – двигатель прогресса. Он нашел выход как решить быстро и правильно. И решил правильно, поэтому можете похвалить за это вашего сына. А то что система всех детей заставляет писать как пишет методичка учителю, а учитель требует от детей, ну это минусы образования, все дети разные и уникальные. Большинство действительно будет записывать и считать согласно примера, а умные видят как упростить свою жизнь. p.s. учитель математики".

"Хоть я и не математик, но учителя понимаю. Требования берутся не от балды. Учителю нужно видеть ход мыслей ученика, последовательность действий. Замечание за то, что учитель просил расписать выражение, а ученик этого не сделал. Если она похвалила при этом за правильные ответы (устно) – вообще нет проблемы".

"Сколько же агрессии в той красной ручке, восклицательном знаке, претенциозности в вопросительном знаке... так, как будто ребенок лично учителя обидел, потому что написал не по ее четким правилам".

В то же время, нашлись и те, кто стал на сторону педагога, отмечая, что она должна видеть не просто правильный ответ, а понимать как мыслит ребенок и понимает ли он то, что изучается на уроках.

"Как бывший учитель говорю – выполнять надо так как говорят. Ученик должен понимать алгоритм, потому что есть разные варианты вычисления. Поэтому учитель должен увидеть усвоил ли ученик тему. Единственное что меня смутило это то, что ручка красная. Должна быть зеленая. А так, надо делать так как сказано, хоть и не хочется. Я говорила ученикам, чтобы переписывали, чтобы было как надо. Это кстати важный навык в жизни".

"Хочется всем сказать: "Учитесь дома! Почему Вы к учительнице ведете!? Ребенок же – гений! (у каждого!)". А если это понять так, что красной ручкой для большей выразительности показало алгоритм работы с известной переменной выражении! Потому что! Далее будут выражения, которые не вычисляются устно".

"Скажу в защиту учителя. У кого ребенок сейчас в младшей школе те знают, что есть требования к обучению. Мой сейчас в 3 классе, он те примеры в уме считает так быстро, что я за ним не успеваю на калькуляторе проверять. Но есть то, что нужно расписывать или решать один пример, например, тремя способами... Не учитель это придумал. И поверьте, учителя не все в восторге от некоторых вещей, но есть программа и они должны ее выполнять".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев озадачила задача о Гарри Поттере в учебнике по математике для 5 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!