''Сначала детей учат на планшетах, а потом удивляются, что они не могут пересказать несколько абзацев'': клинический психолог объяснил вред гаджетов

Украинский клинический психолог Филипп Духлий объяснил, что писать от руки очень важный навык для развития мозга, особенно в младшей школе. Кроме того, это влияет на способность читать и понимать написанное, развивающее фантазию, абстрактное и образное мышление. Вместо этого, когда детей вначале школы учат за планшетами, это приводит к тому, что они не могут впоследствии пересказать своими словами текст.

В сообщении в Facebook специалист уверяет, что обучение школьников – это в первую очередь всестороннее развитие мозга, когнитивных способностей и эмоциональной сферы, а не просто поиск правильных ответов на вопросы. Он отмечает, что когда ученики фотографируют уравнения из учебника или доски, а затем с помощью искусственного интеллекта дают правильный ответ, то у них тормозится развитие.

"Навык писать рукой – чрезвычайно важный для развития мозга детей, особенно в младшей школе, в меньшей степени – в средней. Письмо рукой очень сильно влияет на способность читать и понимать написанное. А чтение, в свою очередь, влияет на развитие фантазии, абстрактного и образного мышления, кратковременной памяти, способности оперировать смыслами и конструктами и многое другое. Сначала детей учат за компьютерами и планшетами, а потом удивляются, что они не способны пересказать своими словами несколько абзацев", – отметил Духлий.

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Эксперт по психологии объясняет, что гаджеты дают быстрый дофамин, в то время, как учителя и любая деятельность требует приложения усилий. Так что педагогам трудно конкурировать с цифровыми технологиями. Он уверяет, что у детей недостаточно развита волевая сфера, чтобы они могли на уроке контролировать себя и свои импульсы.

Духлый отмечает, что правила и ограничения – важная составляющая развития ребенка, с которым многие из них испытывают проблемы. Например, школьники не умеют встречаться с границами других, правилами авторитетов, собственными неудачами и т.д. Поэтому, по словам специалиста, во взрослой жизни они не смогут выдерживать напряжения и прилагать усилия. А это, в свою очередь, приведет к отсутствию достижений собственных целей, реализации и полноценных отношений.

В то же время он подчеркивает, что слишком зарегулированная жизнь ребенка может сформировать сопротивление любой деятельности. Именно поэтому, по его словам, важно соблюдать баланс между фрустрацией и поддержкой. Однако нельзя позволять школьнику пренебрегать границами других или правилами систем, частью которых они являются.

Если же у детей отсутствуют правила, они их необязательно выполняют, не имеют четких границ, то это может привести к чрезмерной тревоге и внутреннему напряжению. Таким образом, если у ребенка в школе есть гаджет, он чаще будет выбирать его, чтобы получить порцию дофамина и справиться с тревожным состоянием. А это, по словам Духлия, будет приводить к зависимости от смартфонов.

Эксперт по психологии подчеркнул, что школьникам нужно оказывать больше поддержки от взрослых вокруг, в том числе и от учителей. Однако, в детях нужно воспитывать такой важный навык, как способность справляться с собственным напряжением, а не формировать у них позицию жертвы.

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