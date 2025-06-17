''Снимите джинсы, наденьте платье! Вы же учительница!'' Крик души педагога из Харькова покорил сеть

Украинская учительница начальных классов Ольга Федотова обратилась к украинцам с просьбой разделять личное пространство педагогов и работу. В частности, она обратила внимание на требования к одежде школьных преподавателей, когда педагоги должны ходить в платьях и не могут надевать джинсы.

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Своими мыслями Федотова поделилась в заметке в Facebook. Она также вспомнила наиболее часто употребляемые фразы по отношению к педагогам, как-то: "написали с ошибкой, а вы же учительница", "не выставляйте фото в купальнике", "вас видели с бокалом вина". Она подчеркнула, что "вы же учительница" постоянно ее преследует.

Снимите джинсы, наденьте платье! Вы же учительница!

Вы написали с ошибкой, а вы же учительница!

Не выставляйте фото в купальнике, вы же учительница!

Вас видели с бокалом вина! Вы же учительница!

Школьная преподавательница отметила, что никак не найдет ответ на подобные претензии общества. Кроме того, учитель не должен быть примером для всех детей мира.

"Я никогда не найду ответ на претензии общества, почему именно я должна быть примером для всех детей мира. Потому что я же учительница? Нет, уважаемые. Примером я должна быть только для своих родных детей. И то не факт. Я буду носить джинсы. Буду делать ошибки, если не знаю, как правильно. Я буду пьянеть от просекко и даже выбирать табак для кальяна. А еще я буду делать страшные вещи! Надевать на пляж купальник. Не берусь судить обо всех учителях, а о себе скажу: не надо учительницу учить жить, одеваться, отдыхать, писать и говорить без ошибок", –написала Федотова.

Пользователи соцсети были в восторге от того, что педагог поделилась такими взглядами и отметили, что все, что происходит вне школы – личное пространство учителей.

"По вашим видео видно, что дети вас обожают, вы на своем месте. Все, что вне школы – это личное пространство, ваша собственная жизнь, и никого не должно волновать, а тем более осуждать, как ее проживать. Вам респект и уважение".

"А что учительница не человек? Правильно, живите как вам хочется. Дети не смотрят в чем вы ходите, дети смотрят какой вы учитель, как проводите уроки. Главное, чтобы детям было с вами интересно на уроке".

"Во-первых – я женщина! Молодая, красивая, Современная! Во-вторых. Моя личная жизнь никого не касается. Вообще. Учитель – это профессия. А не образ жизни".

"Прочитала, подумала, а в Перу что-то такое говорят учителям? Не слышала. А выпить "бриндис" на каждый праздник, всем садиком или школой, это святое. А когда мы идем в класс... Так я сама учительнице на День Матери вино подавала, чтобы мы выпили, за нас".

Накануне сообщения про "вы же учительница" Федотова выложила шуточное видео, где "законсервировала" все отчеты и документацию на лето. Педагог была в бигуди и с бокалом шампанского за стойкой бара. Украинцы оценили ее юмор и отметили, что это лучшая "притрушенная" учительница.

"Лучшая "притрушенная" учительница. Я иногда сама такая бываю".

"Ценю ваш юмор. Иначе не выжить в условиях войны. Работа истощает....А как завидуют учителям за отпуск....А работать некому. Набирайтесь сил дорогая коллега".

"Выдержать такой тяжелый учебный год, да еще в Харькове! Браво! Чувство юмора - признак интеллекта. Отсутствие чувства юмора говорит о проблемах с интеллектом".

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