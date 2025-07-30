Собраться в садик или школу нереально: психотерапевт дала совет родителям неорганизованных детей

Детский психотерапевт Виктория Саминина поделилась с родителями советами, как организовать детей, которые легко отвлекаются от поставленных задач. По словам эксперта, собрать такого ребенка в садик или в школу, действительно не просто.

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В своем интервью для программы "Что бесит" на YouTube-канале LUKI она объяснила, как можно справиться с таким поведением, что для этого надо делать. Одним из советов психолога является создание визуального расписания.

"Если это регулярно изо дня в день происходит и ничего не меняется, и мы знаем, что ребенок такой, можно ему помочь, составив визуальное расписание: что за чем он должен выполнять. Это поможет улучшить организацию", – говорит она, но отмечает, что первым шагом должно быть увеличение времени на сборы.

"Просто надо раньше его будить", – Саминина объясняет, что полностью это не изменит ситуацию, но частично ее решит, потому что у ребенка будет больше времени и вам не придется его подгонять.

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