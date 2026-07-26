Собственный ИИ-стартап в самом высоком здании мира: история успеха и секреты воспитания 14-летнего вундеркинда из Индии. Фото

Парень из Индии, которому сейчас всего 14 лет, уже успел удивить мир своими достижениями в сфере искусственного интеллекта. Джайнам Джайн в столь юном возрасте успел основать собственный ИИ-стартап Mengo Engine и работает в офисе, расположенном в самом высоком здании мира – небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае.

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Как пишет издание Times of India, юноша считается одним из самых молодых предпринимателей в сфере ИИ, получивших публичное признание в ОАЭ. Его платформа помогает бизнесу автоматизировать маркетинг, коммуникацию с клиентами, продажи и создание контента, добавляет NDTN.

Интерес к предпринимательству у Джайна появился ещё в шесть лет, когда он вместе с отцом посетил деловую встречу. С тех пор парень начал активно погружаться в бизнес-среду: посещал профильные мероприятия, знакомился с предпринимателями и учился на практике.

В 13 лет Джайн досрочно завершил программу 10-го класса по системе Cambridge, освоив ее всего за 105 дней. Такой ускоренный темп позволил юноше сосредоточиться на развитии собственного дела. Сам подросток убежден, что реальный опыт не менее важен, чем школьное образование.

Помимо бизнеса, юный гений уже имеет ряд достижений: выступил на TEDx, получил два патента, написал книгу и развил научный YouTube-канал с более чем 145 тысячами подписчиков. Еще в 10 лет он начал ставить перед собой 50-дневные вызовы – за это время, в частности, прочитал 50 книг, посетил 50 бизнес-мероприятий и проехал около 6 тысяч километров по Индии, знакомясь с предпринимателями.

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Несмотря на насыщенный график, подросток старается сохранять баланс: каждый день проводит время с семьёй и друзьями, занимается спортом и посещает религиозные занятия. Он говорит, что умеет адаптироваться к разным ситуациям – оставаться ребенком среди сверстников и в то же время работать наравне со взрослыми.

Сейчас цель Джайна – создать компанию, которая станет известной во всём мире. Парень убежден, что успех определяется не возрастом, а идеями, дисциплиной и упорным трудом.

Секреты воспитания гения

История Джайна – это не только о таланте, но и о подходе к воспитанию, который практикуется в его семье. Родители с детства поощряли мальчика и его сестру выходить за пределы зоны комфорта, пробовать новое и не бояться сложных задач. Именно поэтому даже в шесть лет он смог получить опыт участия в бизнес-встречах.

Важной составляющей стало и отношение к идеям ребенка. Родители не игнорировали его инициативы из-за возраста – напротив, внимательно их рассматривали, обсуждали, указывали на недостатки и помогали совершенствовать. Такой подход сформировал у Джайна критическое мышление и уверенность в себе.

Особую роль сыграло отношение к неудачам. В семье их воспринимали как часть обучения, а не как поражение. Например, во время одного из вызовов, когда Джайна сначала пригласили выступить, а затем сняли со сцены уже через несколько минут, он не сдался, а использовал этот опыт как урок.

Также родители сочетали свободу, которую давали детям, с ответственностью: позволяли самостоятельно принимать решения, но в то же время поддерживали и направляли. Помогали увидеть, в чем заключаются ошибки, и придумать, как их исправить. Именно этот баланс помог подростку рано повзрослеть и взять на себя ответственность за собственное развитие.

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