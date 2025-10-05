Мама украинского второклассника Яна Супоровская показала, как ее сын выполнил задание, где нужно было написать три предложения о хомяках. Мальчик написал честно и справился с домашкой.

В заметке в Тһгееԁѕ Супоровская выложила фото текста, который написал ее сын. В нем он отметил, что он не увлекается этими животными, однако они милые и любят семена. В последнем предложении школьник указал, что ему больше нечего добавить. Сообщение стало вирусным и собрало более 50 тысяч просмотров.

"Я ими не восхищаюсь, поэтому ничего. Хомяки очень милые, они любят семена. Извините, больше нет идей", – написал мальчик.

Супоровская поделилась, что похвалила своего сына за честность. В то же время, украинцев рассмешил такой ответ школьника и они отметили, что это шедевр, а мальчик умело справился с заданием.

"Господи, как это мило. Завязка, кульминация и развязка. Все по плану. Молодец".

"Считаю, что это шедевр!"

"О, гениально. Я бы тоже про хомяков что-то подобное написала".

