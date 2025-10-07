Сочные котлеты из индейки, которые точно понравятся детям: можно заморозить

Котлеты из индейки – отличный вариант для быстрого, вкусного и сбалансированного обеда. Они получаются мягкими, сочными и ароматными, а главное – нравятся и детям, и взрослым. Такие котлеты удобно заморозить впрок, чтобы в любой момент приготовить полезное домашнее блюдо без лишних усилий. Их можно подавать с любимыми гарнирами или овощами – вкус всегда будет нежным и гармоничным.

Идея приготовления сочных котлет из индейки опубликована на странице фудблогера victoria.syvak в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из индейки – 500 г

тыква – 100 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 небольшая головка

яйцо – 1 шт.

соль и перец – по вкусу (для детей можно не добавлять)

Способ приготовления:

1. Тыкву, морковь и лук очистите и измельчите в блендере до состояния пюре.

2. В глубокой миске смешайте фарш из индейки с овощной массой, добавьте яйцо. Если готовите для взрослых, приправьте солью и перцем.

3. Хорошо перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

4. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты.

5. Если планируете замораживать, выложите их на доску или тарелку, застеленную пергаментом, и поставьте в морозилку до полного застывания. Затем сложите в пакет или контейнер.

6. Готовьте котлеты на пару или запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30-35 минут до готовности и легкого подрумянивания.

