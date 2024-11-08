'Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?' В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

В сети возникла дискуссия из-за установки металлодетекторов (рамок) в школах, которую инициировало Министерство образования и науки Украины (см. приложение к Постановлению КМУ от 1 ноября 2024 года № 1245). В частности, вопрос касался их количества, чтобы утром за 30 минут все участники образовательного процесса смогли вовремя попасть на урок, пройдя такую проверку.

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Внимание к этому вопросу привлекла директор Департамента образования и науки Киева Елена Фандян в Facebook. По ее словам, формула для учета количества рамок на одну школу должна, наверное, включать скорость движения ученика, размер портфеля, одежду, а может, и настроение ребенка. Она отмечает, что все дети разные – и как измерить среднестатистические данные для принятия правильного решения?

"В школах нужно разместить стационарные металлодетекторы (рамки) такого количества, чтобы за 30 мин. все ученики попали на уроки. Какие показатели нужно заложить директору школы в формулу для учета нужного количества этих "рамок" при приходе 1,5 тыс. учеников и педагогов утром в школы? Наверняка формула должна содержать: скорость движения ученика (но они, ученики, разные: маленькие и большие, и длина их шага разная); размер портфеля ученика (ибо если что-то зазвенит, то поток будет остановлен); одежда ученика (в аэропорту всегда мужчины снимают ремни, часы, а у женщин звенят супинаторы, шпильки...); настроение ребенка; или бог его еще знает что", – написала Фандян.

Она пыталась сосчитать, как это может происходить на практике. Так, например, если уроки начинаются в 8:30, то школьники должны прийти в класс раньше на 5 минут. Таким образом, должен быть составлен график прихода учеников, а первые должны пересечь рамку в 7:55. Однако как выбирать таких детей, ведь кто-то приходит раньше, а кто-то позже.

Также возникают вопросы относительно прихода учителей, ведь они не всегда живут рядом со школой. Учитывая время прохождение через металлодетектор, оно может варьироваться с 7:50 до 8:15. Кроме того, возникает вопрос, педагог должен проводить через рамку детей, которые у него на первом уроке, или это будет делать классный руководитель.

"Представляю, как классные руководители кладут заявления о лишении классного руководства, а администрация школы ежедневно выстраивается у рамки, чтобы все через нее прошли своевременно", – пишет должностное лицо.

Фандян отмечает, что, согласно документу, нужно определить оператора стационарного металлодетектора, обустроить дополнительно места для ожидания, ручного осмотра и хранения вещей. И здесь возникает вопрос, кто будет "обыскивать" детей или взрослых – оператор или офицер безопасности.

Она отметила, что проект содержит много других требований, которые, скорее всего, возложат на плечи учителей. В то время как педагоги должны просто учить, если в государстве хотят качественных знаний у детей.

"Там еще про светофоры, "лежачие полицейские", недопуск животных, создание отдельных мест для ожидания родителей, заборы, которые должны быть не ниже 2 метров, освещение территории школы. На одиннадцати страницах есть о чем читать. Прочтите, потому что это об "ответственности", которой щедро делятся с учительством, все больше возлагая на его плечи. А учитель просто должен учить, если кто-то еще в государстве хочет качественных знаний", – написала директор департамента.

Украинцы возмутились, отмечая, что их детей будут обыскивать, как преступников. Кроме того, возник вопрос и к тому, как будут проходить рамки школьники с особыми образовательными потребностями.

"Согласятся ли родители на то, чтобы их детей обыскивали, как преступников. Вообще, это идиотизм. Пусть лучше укрытие приведут в порядок, уже никто не говорит о бомбоубежищах".

"Если учесть, что металлоискатели для ранцев и рюкзаков – источник радиации, то станет еще веселее. Ну и дети – "террористы". Даже предыдущие "реформаторы" качественнее умывали глаза "пересичным" "божьей росой".

"Кажется мне, кто-то давно не был в помещениях школ. Дополнительные комнаты или места для хранения вещей? Эвакуация? Малыши – 6-летки? Нет, не слышали".

"Лучше деньги направить на увеличение количества укрытий в учебных заведениях и улучшение их условий".

"Как хорошо, что у вас в 8:30 начинаются занятия. У нас в 8:00".

"И это речь об обычных детях. А как же дети с ООП?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за снижения качества образования в Украине.

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