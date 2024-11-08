"Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?" В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?' В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

В сети возникла дискуссия из-за установки металлодетекторов (рамок) в школах, которую инициировало Министерство образования и науки Украины (см. приложение к Постановлению КМУ от 1 ноября 2024 года № 1245). В частности, вопрос касался их количества, чтобы утром за 30 минут все участники образовательного процесса смогли вовремя попасть на урок, пройдя такую проверку.

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Внимание к этому вопросу привлекла директор Департамента образования и науки Киева Елена Фандян в Facebook. По ее словам, формула для учета количества рамок на одну школу должна, наверное, включать скорость движения ученика, размер портфеля, одежду, а может, и настроение ребенка. Она отмечает, что все дети разные – и как измерить среднестатистические данные для принятия правильного решения?

"Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?" В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

"В школах нужно разместить стационарные металлодетекторы (рамки) такого количества, чтобы за 30 мин. все ученики попали на уроки. Какие показатели нужно заложить директору школы в формулу для учета нужного количества этих "рамок" при приходе 1,5 тыс. учеников и педагогов утром в школы? Наверняка формула должна содержать: скорость движения ученика (но они, ученики, разные: маленькие и большие, и длина их шага разная); размер портфеля ученика (ибо если что-то зазвенит, то поток будет остановлен); одежда ученика (в аэропорту всегда мужчины снимают ремни, часы, а у женщин звенят супинаторы, шпильки...); настроение ребенка; или бог его еще знает что", – написала Фандян.

Она пыталась сосчитать, как это может происходить на практике. Так, например, если уроки начинаются в 8:30, то школьники должны прийти в класс раньше на 5 минут. Таким образом, должен быть составлен график прихода учеников, а первые должны пересечь рамку в 7:55. Однако как выбирать таких детей, ведь кто-то приходит раньше, а кто-то позже.

Также возникают вопросы относительно прихода учителей, ведь они не всегда живут рядом со школой. Учитывая время прохождение через металлодетектор, оно может варьироваться с 7:50 до 8:15. Кроме того, возникает вопрос, педагог должен проводить через рамку детей, которые у него на первом уроке, или это будет делать классный руководитель.

"Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?" В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

"Представляю, как классные руководители кладут заявления о лишении классного руководства, а администрация школы ежедневно выстраивается у рамки, чтобы все через нее прошли своевременно", – пишет должностное лицо.

Фандян отмечает, что, согласно документу, нужно определить оператора стационарного металлодетектора, обустроить дополнительно места для ожидания, ручного осмотра и хранения вещей. И здесь возникает вопрос, кто будет "обыскивать" детей или взрослых – оператор или офицер безопасности.

Она отметила, что проект содержит много других требований, которые, скорее всего, возложат на плечи учителей. В то время как педагоги должны просто учить, если в государстве хотят качественных знаний у детей.

"Там еще про светофоры, "лежачие полицейские", недопуск животных, создание отдельных мест для ожидания родителей, заборы, которые должны быть не ниже 2 метров, освещение территории школы. На одиннадцати страницах есть о чем читать. Прочтите, потому что это об "ответственности", которой щедро делятся с учительством, все больше возлагая на его плечи. А учитель просто должен учить, если кто-то еще в государстве хочет качественных знаний",написала директор департамента.

"Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?" В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

Украинцы возмутились, отмечая, что их детей будут обыскивать, как преступников. Кроме того, возник вопрос и к тому, как будут проходить рамки школьники с особыми образовательными потребностями.

"Согласятся ли родители на то, чтобы их детей обыскивали, как преступников. Вообще, это идиотизм. Пусть лучше укрытие приведут в порядок, уже никто не говорит о бомбоубежищах".

"Если учесть, что металлоискатели для ранцев и рюкзаков – источник радиации, то станет еще веселее. Ну и дети – "террористы". Даже предыдущие "реформаторы" качественнее умывали глаза "пересичным" "божьей росой".

"Кажется мне, кто-то давно не был в помещениях школ. Дополнительные комнаты или места для хранения вещей? Эвакуация? Малыши – 6-летки? Нет, не слышали".

"Согласятся ли родители на то, чтобы детей обыскивали, как преступников?" В сети возникла дискуссия из-за металлодетекторов в школах

"Лучше деньги направить на увеличение количества укрытий в учебных заведениях и улучшение их условий".

"Как хорошо, что у вас в 8:30 начинаются занятия. У нас в 8:00".

"И это речь об обычных детях. А как же дети с ООП?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за снижения качества образования в Украине.

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