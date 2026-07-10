Соответствует ли уровень НМТ по математике школьной программе? Ученая МАН дала категоричный ответ

Задания национального мультипредметного теста (НМТ) по математике соответствуют уровню школьной программы и не требуют каких-либо дополнительных знаний. Само тестирование достаточно простое, а для получения проходного балла необходимо обладать начальными знаниями в области вычислений и базовых понятий.

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Об этом отметила украинский доктор физико-математических наук в области механики и учёная Малой академии наук Екатерина Терлецкая в интервью медиа НУШ. По ее словам, это сложный экзамен, который детям трудно выдержать, ведь несмотря на то, что абитуриенты могут решать задачи и ориентироваться в предмете, они часто не в состоянии выдержать напряжение в течение четырех часов сдачи НМТ.

"К сожалению, это изнурительный марафон и очень сложный экзамен, который детям очень трудно выдержать. Ребёнок может решить все задачи, прекрасно ориентируется в предмете, но он не в состоянии физически и психологически в напряжении в течение четырёх часов писать все эти экзамены. И это действительно проблема. Но когда меня спрашивают, соответствует ли уровень НМТ школьной программе, я отвечаю: да, на 100%. Задания не требуют никаких дополнительных знаний. Тест по математике – достаточно простой", – сказала Терлецкая.

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По ее словам, для того чтобы набрать 200 баллов, необходимо знать больше, например, факты из стереометрии и геометрии, уметь решать задачи с параметром. Эти навыки демонстрируют мастерство в применении различных математических методов и инструментов, что требует достаточно высокого интеллектуального потенциала.

В то же время, если ребенок проходит программу в обычной школе, он может сдать экзамен без помощи репетиторов. Однако детям в условиях полномасштабной войны в Украине не могут гарантировать нормальное обучение, особенно в прифронтовых регионах.

"Если во время онлайн-уроков учитель вместо включенных камер видит пустые квадратики, о каком полноценном обучении может идти речь? А из того, что я слышу от педагогов о сельских школах, можно сделать вывод, что очень часто там вообще обучение как следует не проводится", — отмечает специалист.

Она подчеркивает, что призывы отменить обязательный экзамен по математике – ужасная идея, вместо этого стоит искать возможности для повышения уровня обучения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник из Львова набрал максимальные 800 баллов на НМТ 2026.

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