Выпускник из Львова набрал максимальные 800 баллов на НМТ 2026: таких умников в Украине всего двое

Выпускник лицея "Гроно" Львовского городского совета Юрий Гащук набрал максимальные 800 баллов из 800 возможных на национальном мультипредметном тесте ( НМТ). Парень успешно сдал украинский язык, математику, историю Украины и химию.

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Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета. Трое абитуриентов набрали по 600 баллов, ещу 27 – по 400, 218 школьников – по 200 по одному предмету. Лучшие результаты учащиеся показали по английскому языку (147 двухсотбальников) и математике (75 двухсотбальников).

Также 800 баллов получил выпускник из Черниговской области Иван Прудько, сдавший четыре предмета национального мультипредметного теста (НМТ) на максимальные 200 баллов по каждому. Парень учился в Нежинском лицее имени Николая Гоголя.

Четвертым предметом парень выбрал географию, однако не ожидал такого результата. К экзамену он пытался готовиться самостоятельно, но все же пришлось заниматься с репетиторами. Он считает, что без дополнительной помощи сдать тестирование довольно сложно, ведь есть определенные расхождения с программой.

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По его словам, география была немного сложнее других предметов из-за устаревания программы. Парень планирует поступать в Киевскую школу экономики (KSE).

Напомним, выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных на НМТ. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 – по истории Украины. Школьник на протяжении 11 лет отлично учился, однако не сразу поверил, когда увидел свои результаты на экране. Парень рассказал, что планирует поступать в украинский медицинский университет и выбрал профессию врача-хирурга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Нетишинского академического лицея (Хмельницкая область) Юрий Башинский сдал НМТ, набрав 797 баллов из 800 возможных. Парень установил интеллектуальный рекорд, получив максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и физике, а также 197 — по истории Украины.

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