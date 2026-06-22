'Сотни детей спрашивают, куда поступить на бюджет, но никто не задается вопросом: кем я хочу стать'. Украинцы устроили гарячую дискуссию о будущем выпускников

Украинцы развернули дискуссию по поводу выпускников школ, которые беспокоятся о том, куда поступить на бюджет, а не о том, кем они хотят стать в будущем. Так, для современного поколения важнее поступление в любой вуз, чтобы не отставать от других.

Видео дня

Под постом в Threads пользователи сети разделились во мнениях. Часть комментаторов отмечала, что подобная ситуация наблюдалась во все времена. В то время как некоторые указывали, что даже во взрослом возрасте продолжают поиски себя.

"Сотни детей спрашивают: „Куда поступить на бюджет?". Ни один не спрашивает: "Кем я хочу стать?". Мы воспитали поколение, для которого главное – поступить куда угодно. Главное, чтобы бесплатно. Главное, чтобы не хуже других. Родители, что происходит?" — написала Анна Пипская, которая спровоцировала дискуссию.

Кроме того, украинцы подчеркивали, что многие абитуриенты выбирают обучение на бюджет из-за финансовых возможностей. Ведь не все семьи могут позволить себе обучение детей на контрактной основе.

Главные истории дня

"А разве так не было всегда? В наше время то же самое. Все поступали туда, куда могли, а не по призванию. Но в наше время не было интернета, и ты не знал, какие условия труда и зарплата тебя ждут – сейчас это, по крайней мере, можно выяснить".

"Это, конечно, очень интересно, но если понимаешь, что родители не будут оплачивать обучение, то приходится искать бюджет. Без высшего образования сложно, степень бакалавра уже дает определенное преимущество. У ребёнка есть время учиться, знания и желание тоже, не вижу ничего плохого в том, чтобы открыть для себя новую вселенную новой специальности. Одна специальность даёт основу для многих смежных профессий, так что можно найти себя".

"Никуда не поступайте, пока не определитесь, на что вы с удовольствием тратили бы свое время. Учиться можно всю жизнь. Я свой диплом фармацевта уже 11 лет как выбросила".

"Годы ковида, 5 лет в полную силу – у меня к украинским подросткам вообще нет претензий. Хорошо, что они доучились и хоть как-то хотят продолжать обучение. А родителей я не осмелюсь спрашивать что-либо на эту тему".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев возмутило унижение профессии учителя в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!