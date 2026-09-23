Сотни тысяч детей в Газе впервые за три года вернулись в школу: уроки проходят в палатках. Видео

Сотни тысяч детей в Газе (Палестина) впервые за почти три года вернулись к очному обучению, пусть и в импровизированных палатках. 98% школ в Газе были разрушены или повреждены во время войны, а около 660 000 учеников лишились возможности очного обучения.

Дети сидят на полу в палатках без вентиляции и зачастую не имеют школьных принадлежностей или даже приличной обуви, но, несмотря на это, они учатся. Министерство образования при поддержке международных и местных организаций продолжило работу в 2026–27 учебном году, создав десятки временных школ из палаток, брезента, металла и дерева для размещения учеников, сообщает Reuters.

Некоторые из них построены на песчаном грунте, в других классные комнаты оборудованы лишь несколькими матрасами и доской, где теснятся ученики.

"Раньше мы просыпались счастливыми, отправляясь в школу... Теперь, когда мы приходим в школу, мы боимся шальных пуль, ракет, обстрелов, всего. Сейчас я сижу в палатке, в которой нет абсолютно ничего, только солнце и жара", — поделился один из учеников.

В этом году при поддержке Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) не менее 540 000 учеников будут посещать очные занятия во временных школах, учебных центрах и образовательных пунктах. Онлайн-обучение продолжится для тех, кто не может посещать занятия или покинул Газу во время войны.

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