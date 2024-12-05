Современные интерактивные классы, бесплатная еда и обучение 10 дней: что известно о школе в горах Китая на высоте 4000 метров. Фото

На высоте 4000 метров, в высокогорной местности Ньинчи, юго-западного китайского автономного района Сицзан, расположена начальная школа. Учебное заведение размещается выше остальных в городке. Его посещает 397 учеников, некоторые из которых живут в 50 километрах от дома.

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Школа оснащена современными удобствами, включая классы с интерактивными сенсорными системами обучения и отопления, школа имеет крытый и открытый баскетбольные площадки и два футбольных поля, рассказывает China Daily. Дети учатся в течение 10 дней, после чего имеют 4 дня перерыва.

Кроме трехразового ежедневного питания, у школьников есть перекусы: хлеб, фрукты и йогурт во время перерывов. После вечерних занятий школьники возвращаются в общежитие к 22 часам.

С 2010-х годов ученики в Сицзане пользуются государственным образованием от детского сада до средней школы – в течение 15 лет. Кроме обязательного образования, дети крестьян и скотоводов в регионе освобождаются от платы за обучение и получают бесплатное питание и общежитие.

Родители 10-летнего Кончога Раптен делятся, что если бы не специальный график обучения и общежитие для школьников, ежедневные поездки в школу создавали немало проблем. Ведь их летнее пастбище расположено примерно за час езды от учебного заведения.

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