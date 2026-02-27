Союз ректоров просит власть не уменьшать нагрузку для преподавателей с 600 до 450 часов: почему возникла проблема

Союз ректоров Украины призвал власти отложить изменения нагрузки преподавателей до момента надлежащего финансового обеспечения соответствующих решений. В частности, речь идет об уменьшении максимальной учебной нагрузки научно-педагогических работников с 600 до 450 часов в год, а также введении категории педагогических работников с нагрузкой до 900 часов.

Видео дня

Соответствующее обращение Союз направил главе Верховной Рады. В нем отмечается, что большинство высших учебных заведений сейчас не имеют финансовых и кадровых ресурсов для внедрения этих норм. Вместе с тем, уменьшение нагрузки с 600 до 450 часов автоматически требует увеличения штатной численности преподавателей как минимум на четверть для обеспечения выполнения существующих учебных планов. Однако объем государственного финансирования вузов не покрывает эти расходы.

В документе также указано, что перевод части преподавателей на должности педагогических работников с нагрузкой 900 часов в год станет шагом назад. Ведь, это скажется на качественной подготовке к занятиям, обновлении курсов и методической работе. Таким образом вузы превратятся в заведения ремесленного типа, что будет противоречить евроинтеграционному курсу Украины.

Кроме того, до сих пор отсутствует четкий механизм и квалификационные требования по разграничению статусов "научно-педагогического" и "педагогического". По мнению авторов обращения, существует риск формального выполнения закона путем сокращения учебных планов и программ, что может привести к снижению качества подготовки специалистов.

Вместе с тем ректоры подчеркивают, что поддерживают курс на стимулирование научной деятельности и уменьшение аудиторной нагрузки для исследователей, однако такая реформа должна сопровождаться реальным финансовым ресурсом, инвестициями в обновление научной инфраструктуры и механизмами стимулирования сотрудничества с бизнесом.

В обращении предлагается инициировать отмену норм по изменению предельной учебной нагрузки до момента обеспечения надлежащего бюджетного финансирования, предоставление вузам права самостоятельно регулировать нагрузку преподавателей, которые активно занимаются научной деятельностью, создание совместной рабочей группы с участием профильных комитетов парламента, Министерства образования и науки, Министерства финансов и Союза ректоров, а также предусмотрение целевой субвенции для покрытия разницы в фонде оплаты труда в 2026 году.

Как известно, президент Украины подписал закон, который меняет правила организации научной работы в вузах. Следовательно, для научно-педагогических работников уменьшается нагрузка от 600 до 460-480 часов, не менее 30% рабочего времени преподавателя – это научная деятельность, вводится новая категория педагогических работников, которые могут преподавать без обязательной научной деятельности. В то же время, университеты сами будут решать, как организовать научную работу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученый раскритиковал методику аттестации ученых, утвержденную МОН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!