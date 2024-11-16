'Спрашивала у девушки без ног, может ли она ходить'. Образовательный омбудсмен объяснила, почему в Украине не наказывают преподавателей за буллинг студентов

В Украине антибуллинговое законодательство распространяется только на детей – лиц до 18 лет, поэтому те, кто учится в учреждениях профессионального и высшего образования, незащищены от буллинга. Наказать, например, преподавателя за травлю студента практически невозможно. А такие случаи распространены.

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Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью "Новой украинской школе". Она рассказала, что при рассмотрении случаев буллинга в университетах заведения защищали себя и преподавателей, обвиняемых в травле.

По убеждению Лещик, если бы в университете хоть один раз наказали человека, который буллит студента, другие преподаватели остерегались бы это делать.

Она рассказала о случае, когда в 2022 году в Киевском национальном лингвистическом университете преподавательница спрашивала у студентки из Чернигова, которая потеряла обе ноги из-за российских обстрелов, может ли девушка ходить и как вообще живет.

Инцидент произошел при защите курсовых работ и никто из присутствующих не остановил преподавательницу.

"На запрос Службы в университете ответили, что такого инцидента не было, но они извинились перед студенткой. Но я знаю, что этот случай был, под этим обращением подписалась чуть ли не вся группа. То есть университет защитил преподавателя", – рассказала омбудсмен.

Работа над тем, чтобы изменить законодательство, продолжалась, однако пока решить этот вопрос не удалось.

"Мы интересовались зарубежным опытом. Оказалось, что там это регулируется на уровне высших учебных заведений, в которых есть четкие и жесткие правила: если кто-то из преподавателей делает буллинг, этого человека увольняют и лишают права занимать преподавательские должности", – рассказала Лещик.

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