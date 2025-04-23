Спрос просто безумный: как выглядит четвертая подземная школа в Харькове. Фото

В Харькове заработала новая подземная школа, уже четвертая такого формата. Учебное заведение, где дети могут получать знания даже во время воздушных тревог, начало свою работу в Шевченковском районе 22 апреля.

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Во время ее открытия мэр Игорь Терехов подчеркнул масштаб спроса на очное обучение. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Это большая подземная школа, которая рассчитана на тысячу учеников. Сейчас в ней уже 808 учеников, но спрос безумный: ежедневно приходят по 80 родителей, чтобы записать своих детей. Это центральная часть города, очень много детей здесь проживает и хочет учиться", – сказал он.

По словам городских властей, эта школа имеет высшую степень защиты. Учеба в ней будет проводиться в две смены для учеников пяти школ. Заведение имеет девять кабинетов для начальных классов и восемь – для средней и старшей школы.

Также в школе есть столовая, медицинский пункт, актовый зал и места отдыха. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения.

Кроме того, мэр сообщил, что в ближайшее время будут открыты еще три крупные подземные школы в Салтовском районе Харькова.

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