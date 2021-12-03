Спрятать за батарею не получится. Кабмин дал "зеленый свет" электронным школьным дневникам

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Кабмин принял положение, которое поможет цифровизировать работу школ

Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ). Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.

Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. О решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:

  • ввести электронные журналы и дневники в школах;

  • начать электронный документооборот;

  • автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.

Гончаренко отметил, что это решение позволит ввести е-дневники и е-журналы в школах
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Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.

В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:

  • дошкольными;

  • внешкольными;

  • общего среднего образования;

  • профессиональной (профессионально-технической);

  • профессионального высшего образования.

Комплекс будет использоваться для, в частности:

  • накопление, хранение и автоматическая обработка образовательной статистики;

  • ведение учета детей дошкольного и школьного возраста (для работы сервиса зачисления, отчисления и перевода учащихся);

  • формирование перечня учебников, заказывающих учебные заведения;

  • ведение учета заведений дошкольного образования (для работы сервиса записи в сады);

  • ведение электронных классных журналов, дневников и электронного документооборота;

  • ведение финансовой отчетности заведений.

Кабмин принял положение об АИКОМ
Е-дневники и е-журналы: начало

Украинские школы цифровизируются около года. Министерство образования и науки начало опытную эксплуатацию программного модуля бесплатных государственных е-журналов и е-дневников E-journal в школах в декабре 2020 года. Этот модуль работает именно на базе АИКОМа, а сам он – модернизирована версия информационно-телекоммуникационной системы "Государственная информационная система образования" (ДИС).

"Запуск электронных журналов и дневников – это первый шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов, и не только для заведений общего среднего образования", – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет 1 февраля этого года.

Тогда он отметил, что после запуска е-журналов и е-дневников для школ МОН получил обращение от заведений высшего и профессионально-технического образования, которые тоже хотели бы иметь такую возможность. Вторые впоследствии тоже начали подключать к испытаниям. А вот вузы пока "за бортом" цифровизации.

В последний раз МОН отчитывался о количестве заведений, которые захотели перейти на е-дневники и е-журналы, еще в апреле. Тогда к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в том числе 270 заведений общего среднего образования.

Больше всего школ, которые пользовались электронными дневниками и журналами, было в:

  • Сумской области – 37 заведений;

  • Киевской области – 26;

  • Днепропетровской области – 19;

  • Черкасской области – 18;

  • Ровенской области – 17;

  • Полтавской области 14.

Однако в ведомстве отметили, что на тот же апрель служба поддержки проработала 1 112 писем, запросов и обращений по предоставлению доступа к электронному функционалу.

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