Спрятать за батарею не получится. Кабмин дал "зеленый свет" электронным школьным дневникам

Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ). Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.

Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. О решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:

ввести электронные журналы и дневники в школах;

начать электронный документооборот;

автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.

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Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.

В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:

дошкольными;

внешкольными;

общего среднего образования;

профессиональной (профессионально-технической);

профессионального высшего образования.

Комплекс будет использоваться для, в частности:

накопление, хранение и автоматическая обработка образовательной статистики;

ведение учета детей дошкольного и школьного возраста (для работы сервиса зачисления, отчисления и перевода учащихся);

формирование перечня учебников, заказывающих учебные заведения;

ведение учета заведений дошкольного образования (для работы сервиса записи в сады);

ведение электронных классных журналов, дневников и электронного документооборота;

ведение финансовой отчетности заведений.

Украинские школы цифровизируются около года. Министерство образования и науки начало опытную эксплуатацию программного модуля бесплатных государственных е-журналов и е-дневников E-journal в школах в декабре 2020 года. Этот модуль работает именно на базе АИКОМа, а сам он – модернизирована версия информационно-телекоммуникационной системы "Государственная информационная система образования" (ДИС).

"Запуск электронных журналов и дневников – это первый шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов, и не только для заведений общего среднего образования", – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет 1 февраля этого года.

Тогда он отметил, что после запуска е-журналов и е-дневников для школ МОН получил обращение от заведений высшего и профессионально-технического образования, которые тоже хотели бы иметь такую возможность. Вторые впоследствии тоже начали подключать к испытаниям. А вот вузы пока "за бортом" цифровизации.

В последний раз МОН отчитывался о количестве заведений, которые захотели перейти на е-дневники и е-журналы, еще в апреле. Тогда к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в том числе 270 заведений общего среднего образования.

Больше всего школ, которые пользовались электронными дневниками и журналами, было в:

Сумской области – 37 заведений;

Киевской области – 26;

Днепропетровской области – 19;

Черкасской области – 18;

Ровенской области – 17;

Полтавской области 14.

Однако в ведомстве отметили, что на тот же апрель служба поддержки проработала 1 112 писем, запросов и обращений по предоставлению доступа к электронному функционалу.

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