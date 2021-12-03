Спрятать за батарею не получится. Кабмин дал "зеленый свет" электронным школьным дневникам
Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ). Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.
Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. О решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.
Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:
ввести электронные журналы и дневники в школах;
начать электронный документооборот;
автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.
Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.
В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:
дошкольными;
внешкольными;
общего среднего образования;
профессиональной (профессионально-технической);
профессионального высшего образования.
Комплекс будет использоваться для, в частности:
накопление, хранение и автоматическая обработка образовательной статистики;
ведение учета детей дошкольного и школьного возраста (для работы сервиса зачисления, отчисления и перевода учащихся);
формирование перечня учебников, заказывающих учебные заведения;
ведение учета заведений дошкольного образования (для работы сервиса записи в сады);
ведение электронных классных журналов, дневников и электронного документооборота;
ведение финансовой отчетности заведений.
Украинские школы цифровизируются около года. Министерство образования и науки начало опытную эксплуатацию программного модуля бесплатных государственных е-журналов и е-дневников E-journal в школах в декабре 2020 года. Этот модуль работает именно на базе АИКОМа, а сам он – модернизирована версия информационно-телекоммуникационной системы "Государственная информационная система образования" (ДИС).
"Запуск электронных журналов и дневников – это первый шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов, и не только для заведений общего среднего образования", – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет 1 февраля этого года.
Тогда он отметил, что после запуска е-журналов и е-дневников для школ МОН получил обращение от заведений высшего и профессионально-технического образования, которые тоже хотели бы иметь такую возможность. Вторые впоследствии тоже начали подключать к испытаниям. А вот вузы пока "за бортом" цифровизации.
В последний раз МОН отчитывался о количестве заведений, которые захотели перейти на е-дневники и е-журналы, еще в апреле. Тогда к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в том числе 270 заведений общего среднего образования.
Больше всего школ, которые пользовались электронными дневниками и журналами, было в:
Сумской области – 37 заведений;
Киевской области – 26;
Днепропетровской области – 19;
Черкасской области – 18;
Ровенской области – 17;
Полтавской области 14.
Однако в ведомстве отметили, что на тот же апрель служба поддержки проработала 1 112 писем, запросов и обращений по предоставлению доступа к электронному функционалу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Школы ежегодно сталкиваются с проблемой нехватки учебников. На самом деле, их хватает, а главная причина дефицита – в некорректном распределении по регионам. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев одним из вариантов решения проблемы назвал онлайн-инвентаризацию учебников.
Все украинские учителя получат новые ноутбуки к 2023 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания Верховной Раде.
В Украине 30 выпускников 2021 года смогут получить 100 тысяч гривен. Их получат учащиеся с лучшими результатами по внешнему независимому оцениванию (ЗНО). Соответствующее постановление №6254 было принято в Верховной Раде 1 декабря. Документ поддержали 303 народных депутата.