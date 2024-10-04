Спутал Преображенскую и Вознесенскую церкви – на бюджет в политех не поступил: украинские родители возмущены из-за подготовки детей к НМТ по истории

Украинские родители возмутились подготовкой к Национальному мультипредметному тесту по предмету истории. В частности, в одном из заданий, ученики должны по картинкам узнать здание, определить название, местонахождение и год постройки.

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Так что школьники, которые спутают Преображенскую и Вознесенскую церкви, не смогут поступить на бюджет в политехнический институт. Об этом отмечает украинская писательница Тамара Гориха-Зерня в своем сообщении в Facebook. Она подчеркнула, что такой экзамен не проверяет способность мыслить, делать выводы и понимать логику исторических событий, а лишь проверяет краткосрочную зрительную память.

"Почему экзамен по истории должен быть таким бесчеловечным, какие садисты это придумали? Он же не о знании, это просто квест, призванный подловить по пустякам. Он не проверяет способность мыслить, делать какие-то выводы, понимать периоды и тенденции, логику исторических событий. Он проверяет краткосрочную зрительную память", – написала Гориха-Зерня.

"По картинке нужно узнать здание и определить название, местонахождение, год постройки. Не знаю, может еще архитектора. Но они все одинаковы! Особенно церкви, их же невозможно отличить друг от друга, а на этих ч/б рисунках нереально. Спутал очередную Преображенскую с Вознесенской, и все, на бюджет в политехнику не поступил", – добавляет она.

Писательница не понимает, что делать детям, у которых нет персонального репетитора и где найти время школьникам, имеющим по 8-9 уроков каждый день, чтобы подготовиться к экзамену.

"То же с языком. Они зубрят ударения. Ударения! Это в стране с наиболее размытой нормой по ударениям, с таким количеством диалектов и региональных особенностей. В конце концов, с живым языком, который до сих пор развивается, и где ребенок может слышать вокруг себя два-три варианта ударений, и это нормально", – пишет Гориха-Зерня.

Украинцы поддержали женщину и отмечали, что имеют такие же проблемы.

"На ВНО по украинскому языку и литературе в 2019 были вопросы: назвать мурал и где он находится".

"Те же вопросы. Имею выпускницу".

"Вот потому что так изучаем историю, потому и имеем сейчас кучу проблем с теми ненормальными соседями. Я помню как в школе еще возненавидела уроки истории, где нужно было тупо зазубрить какие-то даты и имя. Без привязки к контексту оно все вылетало из головы через неделю".

"Пережили такое. Это все вызывает только ненависть и отторжение. А картинки, когда сын готовился, были маленькие и плохо пропечатаны. Я в своей жизни готовилась к кучу экзаменов, но такой ненужной работы не было. Жаль детей, реально жаль, потому что это муштра".

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