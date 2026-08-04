«Срок» или «строк»? Как правильно произносить слово, которое часто путают

Представьте, что вам на работе поставили задачу и назвали четкую дату, к которой вы должны ее выполнить. Как вы назовете эту дату на украинском языке, не прибегая к распространённому англицизму "дедлайн"?

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В этот момент кто-то скажет "строк", а кто-то "срок", хотя это, конечно, не исчерпывающий список вариантов. OBOZ.UA решил разобраться, действительно ли оба этих похожих слова существуют в украинском языке и в каких ситуациях их правильно употреблять.

Итак, начнем с главного — слова "срок" в украинских словарях нет. Это грубый русизм, который использовать не стоит, если вы не хотите говорить на суржике. Вместо этого справочная литература и лингвисты рекомендуют использовать существительное "строк". Это исконно украинское слово.

Вместе с ним вы, возможно, вспомнили также существительное "термін". Оно тоже вполне подходит для использования в этой ситуации. Вы можете сказать и "крайній сирок", и "крайній термін", не ошибившись.

Однако имейте в виду, что слово "термін" имеет несколько более широкое значение. Как и "строк", оно может означать промежуток времени, установленный для чего-либо, или определенный момент для выполнения или наступления чего-либо (термін кредиту, строк здачі). А также "терміном" называют слово или набор слов для определения определенного понятия (математичний термін).

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А как насчет упомянутого английского варианта "дедлайн"? Это слово не просто прижилось в речи, оно еще и успело войти в 20-томный академический словарь как вариант обозначения конечного срока чего-либо. Поэтому его использование точно не станет грубой ошибкой. В отличие от использования слова "срок".

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