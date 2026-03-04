СССР это слово скрывал: как сказать на украинском 'хлопок'

Исконно украинский аналог слова "хлопок" был скрыт от украинцев еще в советское время, как и многие другие слова. Именно поэтому, по словам украинского музыканта и популяризатора украинского языка Рами Аль Шаера, мы часто не знаем, как сказать метко.

Это мнение он высказал в видео на своей странице в социальной сети Instagram. Поэтому правильно будет говорить не хлопок, а виляск.

"Когда мы громко хлопаем в ладоши, мы слышим виляски", – говорит фронтмен группы Бульвары ЛУ.

Музыкант отмечает, что сначала это слово кажется необычным, но на самом деле украинский язык очень органичен, поэтому стоит дать себе время привыкнуть.

Стоит заметить, что это слово присутствует в украинских словарях. Как пишет сайт Slovnyk.ua, виляск – это громкий звук, который образуется от хлопанья, хлопанья, удара о что-либо.

