Стали известны фамилии всех 30 советников министра образования Оксена Лисового

Министр образования и науки Оксен Лисовой имеет 30 советников, большая часть которых работает на общественных началах. Штатными советниками, входящими в патронатную службу министерства образования, являются семь работников.

Видео дня

Об этом сообщил Главком, ссылаясь на ответ департамента кадрового обеспечения МОН. Самой известной среди советников на общественных началах (в общей сложности их – 23) является министер образования 2016-2019-х годов Лилия Гриневич.

Как отмечала экс-чиновник, сотрудничество с Лисовым касается в первую очередь реформы Новой украинской школы (НУШ), которая стала одним из приоритетов министерства.

Советницей министра по реформе НУШ является Иванна Коберник, которая тоже была советницей при министре Гриневич.

Дают советы Оксену Лисовому также кадры, работавшие вместе с ним в Малой академии наук (МАН). В частности, это Наталья Оболоник, которая является советницей на общественных началах и работает в МАН.

В течение 2023-2024 годов и двух месяцев 2025 года содержание штатных советников министра Лисового обошлось государству в 6,6 млн. грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель Лесного объяснила возмутительную ситуацию в детсадах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!