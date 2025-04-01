'Воспитатель не должен класть деньги из своего кармана': заместитель Лисового объяснила возмутительную ситуацию в детсадах

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова считает вполне оправданной ситуацию в детских садах, когда после сокращения режима работы группы, родители должны оплачивать дополнительное пребывание детей в заведении. Воспитатели не получают зарплату за эти часы и они не должны делать это на волонтерских началах.

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Если же такое происходит, то таким образом воспитатель из своего кармана "кладет деньги вместо родителей". Чиновница в интервью Новой украинской школе отметила, что подобного в учебных заведениях не должно быть.

"Некоторые общины действительно могут сократить режим работы группы, например. Или вести очередную группу за средства родителей. Это то решение, которое бы нам не хотелось видеть. Но сейчас это все за счет воспитателей. Мы возмущаемся, что родители платят, но сейчас платит воспитатель. Потому что недополученная зарплата воспитателя – это то, что воспитатель сама решила волонтерить в дежурной группе. Или из своего кармана положила деньги вместо родителей. Почему так должно быть? Тем более что у нас есть закон", – сказала Коновалова.

Напомним, Министерство образования и науки работает над механизмом, который поможет повысить зарплаты воспитателям. По словам чиновника, дошкольное образование обязательно с пяти лет, поэтому именно с этого периода планировалось ввести субвенцию. Однако этого не успели сделать из-за ковода и полномасштабной войны России против Украины.

Чиновница отметила, что планируется поднять тарифные коэффициенты с 1,8 до 2,17. Таким образом, воспитатели либо будут получать больше той же работы, либо вводиться дополнительная ставка на смену, либо сокращаться режим работы группы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что воспитатели детсадов призвали правительство увеличить им зарплату до 15 тысяч гривен.

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