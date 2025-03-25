Воспитатели детсадов призвали правительство увеличить им зарплату до 15 тысяч гривен

Воспитатели детских садов призвали Кабинет Министров увеличить их зарплату до 15 тысяч гривен с последующим пересмотром в зависимости от уровня инфляции. Соответствующая электронная петиция появилась на сайте правительства.

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Ее автор привела несколько аргументов и фактов, почему воспитатели требуют немедленного решения. По состоянию на утро 25 марта зарегистрированная петиция набрала около 22 тысяч подписей. До конца сбора еще 39 дней, поэтому есть все шансы, что документ попадет на рассмотрение.

Среди причин автор отметила, что воспитатель сейчас получает около 7 тысяч гривен, однако ежедневно несет ответственность за безопасность, развитие и воспитание детей.

Кроме того, из-за низкой зарплаты многие квалифицированные воспитатели увольняются, что приводит к нехватке кадров и перегрузке других сотрудников. Более того, это оказывает влияние на качество образования. Также в документе указывается несправедливый разрыв в зарплатах воспитателей и учителей.

В связи с приведенными аргументами подписанты призывают к немедленным решениям.

"Немедленное повышение заработной платы воспитателям ЗДО до уровня не менее 15 000 гривен в месяц (с последующим пересмотром в зависимости от уровня инфляции). Самое немедленное! Ведь жить мы должны сейчас, в условиях безумного подорожания продуктов питания, коммунальных услуг, лекарств и других составляющих", – говорится в тексте.

Также среди требований – обеспечение социальных гарантий, включая обязательную доплату за выслугу лет, доплату за престижность труда не менее 30% должностного оклада, обязательные ежегодные премии до дня дошкольного работника в размере 100% должностного оклада и материальная помощь на оздоровление.

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