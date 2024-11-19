Стали известны основные даты и правила вступительной кампании 2025 года

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Документ, в котором определен порядок и даты вступительной кампании для поступающих на бакалавриат, в магистратуру и аспирантуру, доступен для общественного обсуждения.

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Документ доступен по ссылке. МОН предлагает установить следующие основные даты вступительной кампании-2025:

– 1 июля – начало регистрации е-кабинетов и загрузка в них документов;

– 3-10 июля – регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах;

– 8-19 июля (на контракт до 31 июля) – проведение собеседований и творческих конкурсов;

– начало регистрации заявлений абитуриентов – 19 июля (до 18:00 31 июля);

– до 5 августа обнародование рейтинговых списков для зачисления на бюджет;

– до 18:00 8 августа подтверждение места учебы по госзаказу; зачисление на бюджет не позднее 9 августа;

– предоставление рекомендаций к зачислению на контракт на условиях оплаты обучения грантом не ранее 10 августа; зачисление до 18 августа;

– предоставление рекомендаций к зачислению на контракт не ранее 19 августа; зачисление на контракт не позднее 30 августа;

– перевод на вакантные места бюджета до 17 августа.

Как и раньше, поступление в заведения высшего образования на бакалавриат будет происходить на основании результатов Национального мультипредметного теста. Даты проведения НМТ будет определять Украинский центр оценивания качества образования. По состоянию на данный момент учреждение не приняло соответствующее решение.

Структура НМТ также остается неизменной – обязательный тест по украинскому языку, математике, истории Украины. Еще один предмет выпускник будет выбирать самостоятельно: украинская литература, география, биология, физика, химия, английский, немецкий, французский, испанский язык.

В 2025 году можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022, 2023 или 2024 или матурального экзамена.

Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать еще и творческий конкурс в заведении высшего образования.

Поступающие будут допускаться к конкурсному отбору на бюджет, если будут иметь конкурсный балл не менее 130 (к абитуриентам – детям погибших военнослужащих и полицейских, погибших пленных или пропавших безвести военнослужащих, это условие не будет применяться).

Для поступающих на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" конкурсный балл не может быть менее 150 баллов.

Вступление в магистратуру будет проходить на основе результатов ЕВИ, ЕФОВ, профессиональных экзаменов, творческих зачетов и т.д.

Введение в аспирантуру на дневную форму обучения будет осуществляться исключительно по государственному заказу, а для допуска к вступительным испытаниям поступающие должны сдать ЕФВВ по философии науки и ЕВИ с оценкой за каждый его компонент не менее 150 баллов.

Как сообщал OBOZ.UA, НМТ в 2025 году будет проходить в формате обязательных предметов, а также по выбору. По словам замминистра образования Михаила Винницкого, кардинальных изменений не ожидается.

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