Стали известны результаты проверки полицейской, которая обзывала тупыми учеников гимназии в Черновцах и угрожала сдать их в детдом

Украинская полицейская, которая обзывала тупыми школьников гимназии №5 в Черновцах и угрожала сдать их в детдом, больше не будет работать с детьми. В результате служебного расследования ей назначили дисциплинарное взыскание посредством предупреждения о неполном соответствии службе.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Виктор Нечитайло в видеообращении. По его словам, к дисциплинарной ответственности также привлечены восемь работников, среди которых руководство областного и районного управлений.

"Всесторонне изучили причины и условия. По результатам проверки служебной деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечены восемь работников, среди которых работники руководящего звена Черновицкого районного управления полиции и ГУНП. Дальнейшая служба полицейской будет не связана с детьми", – сказал Нечитайло.

Он добавил, что сейчас идет проверка информации, которую предоставляли родители, учителя и школьники. В полиции изучат факты и примут соответствующие решения. Нечитайло также заверил, что ювенальная полиция продолжает работать над разрешением ситуации в учебном заведении и будет создавать безопасную и дружескую среду для детей.

Видео дня

Напомним, в Черновицкой гимназии №5 полисменка во время визита в учебное заведение для проведения беседы по поведению в школе обзывала детей тупыми и угрожала сдать их в детский дом. Кроме того, представительница правоохранительных органов, по словам родителей, спрашивала школьников о подлежащем и сказуемом, а когда ученики отвечали неправильно, заставляла их приседать. В ситуацию вмешались представители управления образования города, ювенальная полиция и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Директора учреждения образования, пока будет продолжаться служебное расследование, планируют на 5 дней отстранить от исполнения обязанностей. Такое решение сообщила "Суспільному" начальница городского управления образования Ирина Ткачук. По ее словам, с родителями было проведено собрание, на котором было получено 30 заявлений, в которых говорится о травле и запугивании детей со стороны учителей и администрации школы.

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