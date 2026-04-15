Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру 2026 года
Министерство образования и науки (МОН) утвердило перечень населенных пунктов в Украине, где будут созданы экзаменационные центры для проведения вступительных экзаменов в аспирантуру и магистратуру. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое професиональное вступительное испытание (ЕПВИ) будет проходить в 21 области и 27 городах.
Об этом говорится в приказе МОН от 15 апреля 2026 года. Регистрация для участия в основной сессии начнется 23 апреля и продлится до 14 мая. Дополнительный период будет проходить в течение 26-28 мая для поступающих в аспирантуру, которые не успели подать документы в основной. До 19 июня участники основной сессии в своих кабинетах узнают дату, время и место проведения тестирования, получив приглашение с информацией.
В каких населенных пунктах пройдут вступительные экзамены в аспирантуру
Поступление в магистратуру
Экзаменационные центры, где будут проходить вступительные экзамены в магистратуру, будут созданы в 63 украинских городах и селах. Регистрация для участия в ЕВЭ и ЕПВИ начнется 23 апреля и продлится до 14 мая. При регистрации на тестирование абитуриент должен указать город или страну, где будет проходить тестирование.
