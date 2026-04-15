Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру 2026 года

Ольга Выпирайленко
В Украине планируют ввести принципиально новые студенческие стипендии

Министерство образования и науки (МОН) утвердило перечень населенных пунктов в Украине, где будут созданы экзаменационные центры для проведения вступительных экзаменов в аспирантуру и магистратуру. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое професиональное вступительное испытание (ЕПВИ) будет проходить в 21 области и 27 городах.

Об этом говорится в приказе МОН от 15 апреля 2026 года. Регистрация для участия в основной сессии начнется 23 апреля и продлится до 14 мая. Дополнительный период будет проходить в течение 26-28 мая для поступающих в аспирантуру, которые не успели подать документы в основной. До 19 июня участники основной сессии в своих кабинетах узнают дату, время и место проведения тестирования, получив приглашение с информацией.

В каких населенных пунктах пройдут вступительные экзамены в аспирантуру

  1. Винницкая область: город Винница (Винницкий район).
  2. Волынская область: город Луцк (Луцкий район).
  3. Днепропетровская область: город Днепр (Днепровский район); город Каменское (Каменский район); город Кривой Рог (Криворожский район).
  4. Житомирская область: город Житомир (Житомирский район).
  5. Закарпатская область: город Ужгород (Ужгородский район).
  6. Запорожская область: город Запорожье (Запорожский район).
  7. Ивано-Франковская область: город Ивано-Франковск (Ивано-Франковский район).
  8. Киевская область: город Белая Церковь (Белоцерковский район); город Бровары (Броварской район); город Ирпень (Бучанский район).
  9. Город Киев.
  10. Кировоградская область: город Кропивницкий (Кропивницкий район).
  11. Львовская область: город Дрогобыч (Дрогобычский район); город Львов (Львовский район).
  12. Николаевская область: город Николаев (Николаевский район).
  13. Одесская область: город Одесса (Одесский район).
  14. Полтавская область: город Полтава (Полтавский район),
  15. Ровенская область: город Ровно (Ровенский район).
  16. Сумская область: город Сумы (Сумской район).
  17. Тернопольская область: город Тернополь (Тернопольский район).
  18. Харьковская область: город Харьков (Харьковский район).
  19. Хмельницкая область: город Хмельницкий (Хмельницкий район).
  20. Черкасская область: город Черкассы (Черкасский район); город Умань (Уманский район).
  21. Черновицкая область: город Черновцы (Черновицкий район).
  22. Черниговская область: город Чернигов (Черниговский район).

Поступление в магистратуру

Экзаменационные центры, где будут проходить вступительные экзамены в магистратуру, будут созданы в 63 украинских городах и селах. Регистрация для участия в ЕВЭ и ЕПВИ начнется 23 апреля и продлится до 14 мая. При регистрации на тестирование абитуриент должен указать город или страну, где будет проходить тестирование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН утвердило перечень предметов ЕФВВ для поступления в магистратуру.

