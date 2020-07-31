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Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Стало известно, как будет проходить обучение в университетах Украины с 1 сентября

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<p>Университеты в Украине с 1 сентября будут самостоятельно определять формы обучения и организации образовательного процесса.</p>

<p>Это возможно благодаря тому, что, согласно закону об высшем образовании, они имеют соответствующий уровень автономии и самоуправления, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.</p>

<p>&quot;В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей&quot;, &ndash; говорится в сообщении.</p>

<p>При этом Министерство образования и науки Украины рекомендует планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных властями.</p>

<p>В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год <strong>по следующему расписанию</strong>:</p>

<p>&ndash; для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;</p>

<p>&ndash; для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;</p>

<p>&ndash; для студентов ОС Магистр первого года обучения &ndash; в период с 11 по 15 сентября 2020 года.</p>

<p>Как писал <a href="https://www.obozrevatel.com/"; target="_blank">OBOZREVATEL</a> ранее, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации о том, как будет <a href="https://shkola.obozrevatel.com/news/kak-budet-prohodit-obuchenie-v-shkolah-s-1-sentyabrya-minzdrav-utverdil-rekomendatsii.htm"; target="_blank">проходить обучение в школах</a> с 1 сентября.</p>

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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