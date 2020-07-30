Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября: Минздрав утвердил рекомендации

Главный санитарный врач Украины утвердил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях с 1 сентября.

Как сообщила в Facebook руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян, обучение будет проходить в традиционной форме, но с определенными ограничениями.

Минздрав составил рекомендации по обучению в школах с 1 сентября

Рекомендации по организации обучения:

к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2°C;

ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;

руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют на признаки респираторных заболеваний;

если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;

передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;

минимизировать перемещения учеников по заведению – например, проводить все занятия в одном кабинете;

составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электоросушки для рук). Запрещается использование многоразовых полотенец;

проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут;

разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ".

Работники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции, соблюдать правила респираторной гигиены и тому подобное.

Персонал должны обеспечить защитными масками из расчета: 1 маска на 3 рабочих часа.

После каждой смены маски важно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов завил, что с 1 сентября в большинстве районов Украины дети пойдут в школу в рамках адаптивного карантина.

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