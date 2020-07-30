Як відбуватиметься навчання в школах із 1 вересня: МОЗ затвердило рекомендації

Головний санітарний лікар України затвердив тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти з 1 вересня.

Як повідомила в Facebook очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян, навчання проходитиме в традиційній формі, але з певними обмеженнями.

МОЗ склало рекомендації щодо навчання в школах із 1 вересня

Рекомендації щодо організації навчання:

до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також уміти розпізнавати симптоми захворювання;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

учителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

якщо в учня/учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його/її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".

Працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.

Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.

Після кожної зміни маски важливо вимити руки з милом або обробити антисептиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов завив, що з 1 вересня в більшості районів України діти підуть до школи в межах адаптивного карантину.

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