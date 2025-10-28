Стало известно, как Наталья Сумская готовилась к Радиодиктанту 2025: текст читала мелодично, помогал Артур Пройдаков

Украинская актриса Наталья Сумская тщательно готовилась к чтению Радиодиктанта национального единства 2025. Так, несколько дней тренировалась с учителем украинского языка и лауреатом Global Teacher Prize Ukraine Артуром Пройдаковым. Во время этого она читала текст "совсем мелодично".

Об этом рассказала координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского радио Юлия Шелудько в комментарии "Детектор медиа". По ее словам, предсказать результат прочтения текста в прямом эфире довольно трудно, ведь на это влияет стрессовый фактор.

"Мы несколько дней тренировались с учителем, лауреатом Global Teacher Prize Ukraine Артуром Пройдаковым. Он родом из Луганщины, но сейчас живет в Киеве. Артур очень профессионально, красиво читает диктанты, учит этому детей. И именно он проводил тренировки с госпожой Натальей. На репетициях мне казалось, что все было хорошо, а вот результат в прямом эфире на самом деле трудно предсказать из-за стрессового фактора", – сказала Шелудько.

Она также добавила, что волновалась, что Сумская наоборот будет диктовать слишком медленно.

"Например, когда госпожа Наталья тренировалась, то читала текст совсем мелодично. Поэтому я наоборот сначала волновалась, что она наоборот будет диктовать слишком медленно. Она долго готовилась сама дома и с Артуром, но имеем такой результат", – объяснила координатор радиодиктанта.

По ее словам, Наталья Сумская была выбрана именно потому, что организаторы были уверены в ее опытности. Ведь она имеет опыт не только как актриса, но и телеведущая, а также начитывает тексты для радио.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Наталья Сумская поделилась, что ей понравилось читать текст, и отметила, что даже подсказывала украинцам, какой знак препинания поставить. По словам актрисы, диктант готовится не один день, однако сегодня участники флешмоба побывали на уроке по скорописи .

