Стало известно, как в школах Вьетнама наказывают детей за плохое поведение: вы будете удивлены

Вьетнам меняет школьную дисциплину относительно наказаний учеников за плохое поведение. Следовательно, школьников будут не исключать из учебного заведения, отстранять от учебы или публично унижать, а наказывать обязательным написанием эссе для саморефлексии.

Об этом сообщает Asia News. Для учеников начальной школы будут действовать только два правила при плохом поведении. В частности, устные предупреждения, а если проблема не исчезает, то ребенок должен будет извиниться. Учителям и администрации запрещено публичную критику или любые другие санкции.

Для старшеклассников могут применить более строгие меры. Однако они ограничиваются тремя вариантами:

устные предупреждения;

официальные выговоры;

эссе для саморефлексии.

Они связаны с неправомерным поведением, которое:

наносит вред другому ученику;

нарушает порядок в классе или группе;

влияет на более широкое школьное сообщество.

До этого школы могли применять пять видов наказания, включая выговор перед классом или дисциплинарным советом, отстранение от учебы на неделю и исключение на срок до одного года.

Сейчас самым строгим вариантом является требование к ученику написать эссе-самоанализ. Его должна подписать семья ученика, которая обязуется сотрудничать со школой для исправления поведения. Эссе хранится в архиве и имеет целью помочь школьнику взять на себя ответственность, учиться на ошибках и исправить любой причиненный вред.

Циркуляр требует, чтобы дисциплинарные меры были справедливыми и беспристрастными. Они также должны соответствовать возрасту, здоровью, полу, семейным обстоятельствам и культурному происхождению ученика. Физические наказания, унижения или любые действия, которые вредят достоинству или благополучию ученика, строго запрещены.

Наряду с наказаниями, изменения определяют широкий спектр вознаграждений, включая похвалу в классе, общешкольные благодарности, почетные грамоты, дипломы и другие формы признания.

