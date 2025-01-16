Стало известно, какие школы в первую очередь получат деньги на обустройство укрытий

В первую очередь получить средства на обустройство укрытий смогут военные лицеи, школы, где учится не менее 200 учеников или менее 200 детей, однако это единственное учебное заведение в общине. Субвенция будет направлена на строительство защитных сооружений гражданской защиты, двойного назначения или реконструкцию, капитальный ремонт существующих убежищ.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Приоритетными также станут школы, которые являются участниками экспериментального проекта по усилению безопасности образовательной среды в учебных заведениях в условиях правового режима военного положения.

Обязательным условием финансирования за счет субвенции есть предварительное направление средств местных бюджетов по целевому назначению в части софинансирования.

Заявку на участие в отборе должны подать местные советы и военные администрации населённых пунктов до 26 января 2025 года.

После этого областные администрации анализируют рейтинговые списки проектов и представляют (при необходимости) перечень проектов с учетом распределенных 50 баллов между проектами в пределах каждой группы уровней риска безопасности в системе образования с 27 января по 31 января 2025 года.

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