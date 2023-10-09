Стало известно, когда школы получат учебники для 5 и 6 классов

Украинские школьники 5 и 6 классов в начале учебного 2023 года пошли в школу почти без учебников. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив сообщил, что проблема дефицита пособий решается, поэтому в декабре все ученики этих классов будут иметь необходимую литературу.

Об этом он сообщил в эфире Украинского радио. Чиновник обратил внимание, что нехватка материалов для школьников некоторых классов произошла из-за полномасштабного вторжения России, ведь все средства были отданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

По словам заместителя министра образования, учебники печатаются как за счет государственных средств, так и иностранных инвестиций. Так что недостатка литературы для школьников 5 и 6 класса не будет.

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"Министерство вело переговоры с международными партнерами по печати учебников и благодаря им были напечатаны учебники для 5 класса - математика, украинский язык и естественные дисциплины", – отметил Сташкив.

Он добавил, что из-за сложной логистики напечатанный украинский язык еще доставляется в учебные заведения отдельных регионов. Такой опыт Минобразования использовал впервые, поэтому возникли задержки.

В этом учебном году на печать учебников для 5 и 6 класса удалось выделить средства из госбюджета, заверил чиновник. Однако сумма не покрыла всю необходимость учеников в литературе до начала сентября.

"Это 65-67% от общей потребности в средствах на печать учебников для 5 и 6 классов. До 1 сентября были доставлены в школы учебники для 6 класса по украинскому языку и литературе, зарубежной, истории, иностранному, математике, правоведению", – отметил заместитель министра образования.

Он добавил, что в сентябре оставалась проблема со школьной литературой для учеников 5 классов и частью предметов для 6 класса. Однако в правительстве выделили дополнительно средства, чтобы допечатать книги, которых не хватает.

Андрей Сташкив добавил, что в тех регионах, где происходит дефицит печатных школьных материалов, как школьники, так и учителя могут воспользоваться учебниками в электронной версии, которые размещены на сайте МОН, в том числе.

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